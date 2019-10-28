Бюджет Крыма на ближайшие три года будет бездефицитным

28 октября 2019     22
Бюджет Крыма на ближайшие три года будет бездефицитным

На заседании Совмина вице-премьер – министр финансов Крыма Ирина Кивико известила о том, что одобрен проект бюджета республики на 2020 и плановый период 2021-2022 года.

По ее словам, бюджет Крыма на ближайшие три года будет бездефицитным.

«Общий объем доходов и расходов на 2020 год составляет 183,3 млрд рублей, на 2021 год общий объем доходов и расходов – 162,1 млрд рублей, на 2022 общий объем доходов и расходов – 176,2 млрд. Таким образом, трехлетний бюджет Республики Крым запланирован бездефицитным», – сказала Кивико.

При этом в ближайшие годы собственные доходы Крыма будут значительно меньше внешних поступлений. Налоговые и неналоговые поступлениях в бюджет в 2020 году составят 49,1 млрд рублей, а безвозмездные поступления – 134,2 млрд рублей. В 2021 году безвозмездные поступления составят 109,9 млрд рублей, в 2022 году – 121,3 млрд рублей.Она подчеркнула, что приоритетными направлениями в подготовке проекта бюджета были рост налоговых поступлений, оптимизация и приоретизация расходов бюджета, совершенствование управления налоговыми обязательствами, поддержание местных бюджетов, открытость и прозрачность бюджетных данных.

Пакет документов о бюджете Крыма будет рассмотрен в декабре.



Понедельник, 28 октября 2019 г. 429

Источник: Портал Информер

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