Бюджет Севастополя рассмотрят 7 декабря

Бюджет Севастополя на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов планируется к рассмотрению во втором чтении на пленарном заседании Законодательного собрания 3 декабря. Об этом сообщили 25 ноября на аппаратном совещании в правительстве города.

«3 декабря будем принимать поправки (к законопроекту о бюджете)», – сказал и.о. губернатора Михаил Развожаев.

Он отметил, что в течение текущей недели изменения должны быть согласованы с профильными министерствами РФ.

Напомним, что 6 ноября проект бюджета региона на следующие три года был рассмотрен в Заксобрании в первом чтении, а 7 ноября стало известно о том, что Севастополь дополнительно получит более 26 млрд рублей на этот период.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 100

Источник: Портал Информер