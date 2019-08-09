Вадим Кирпичников в Севастополе работает с усиленными нарядами полиции

9 августа 2019     11
Вадим Кирпичников в Севастополе работает с усиленными нарядами полиции

В ходе контрольного рейда сотрудниками Главного управления потребительского рынка и лицензирования произведена ликвидация точек несанкционированной торговли на площади 50-летия СССР.

В контрольном мероприятии принял участие начальник Главного управления потребительского рынка и лицензирования Вадим Кирпичников.

По его словам, мероприятия по выявлению и ликвидации мест несанкционированной торговли в Севастополе проводятся ежедневно.

«Чаще всего такие стихийные рынки, на которых перекупщики сбывают свою продукцию, возникают в самых людных местах. В Гагаринском районе – это площадь 50-летия СССР, которая является практически центральным пересадочным пунктом района. Примерно такая же ситуация на остановке «Юмашевский рынок».

 

Сегодня к нашему приезду было около двух десятков торговых точек, которые прямо «с картона» реализовали какую-то продукцию. Причем, оказывают нешуточное, в том числе и физическое сопротивление. Поэтому здесь приходится работать с усиленными нарядами полиции», – сказал Вадим Кирпичников.

Он отметил, что всем желающим заниматься торговлей сельхозпродукцией предлагаются места на городских рынках, где на сегодняшний день есть более пятисот официально свободных мест.

Главное управление потребительского рынка и лицензирования напоминает жителям и гостям нашего города, что приобретать товары у нелегальных торговцев опасно.

Так как на улицах не соблюдаются санитарные нормы, в большинстве случаев нет лицензий и других сопроводительных документов на реализуемую продукцию. Покупка таких товаров опасна для здоровья.


Пятница, 9 августа 2019 г. 809

Источник: Портал Информер

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