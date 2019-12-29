ВАЖНО! График работы севастопольских больниц в новогодние праздники

29 декабря 2019     25
ВАЖНО! График работы севастопольских больниц в новогодние праздники

Новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января включительно. В эти дни в поликлиниках и стоматологиях будут работать дежурные службы.

ГБУЗС «Городская больница № 1 им. Н.И. Пирогова»:

2,3,4,6,8 января все взрослые поликлиники и амбулатория общей практики – семейной медицины работают в дежурном режиме.

Дежурные терапевты: с 9:00 до 14:00 во всех поликлиниках.

Хирурги:

—  в поликлинике на ул. адм. Октябрьского, 19 – 2 и 3 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлинике на ул. Ерошенко, 11 – 3 и 8 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлинике на ул. Бориса Михайлова, 4 – 3 и 6 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлиниках на ул. Супруна, 19 и Силаева, 3 – 6 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлиниках на ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9 – 3 января  с 9:00 до 14:00.

Травматологи:

—  в поликлинике на ул. адм. Октябрьского, 19 – 4 января, 8 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлинике на ул. Ерошенко, 11 – 2 января,6 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлиниках на ул. Супруна, 19 и Силаева, 3 – 3 января с 9:00 до 14:00

—  в поликлиниках на ул. Геннериха, 1 и Будищева, 9 – 6 января с 9:00 до 14:00.

Прием уролога:

—  в поликлинике на ул. адм. Октябрьского, 19 – 6 января  с 9:00 до 14:00.

Прием ЛОР-врача:

—  в поликлинике на ул. Бориса Михайлова, 4 – 2 января,8 января с 9:00 до 14:00.

Женская консультация № 1 (ул. Юмашева, 4): 2, 3 и 6 января в дежурном режиме с 9:00 до 14:00.

Женская консультация № 2 (пр. ген. Острякова, 36): 2, 3, 6 и 8 января в дежурном режиме с 9:00 до 14:00.

Женская консультация № 3 (ул. Геннериха, 1): 3 января в дежурном режиме с 9:00 до 14:00.

ГБУЗС «Городская больница № 4»:

—  31 декабря – дежурная служба (терапевт, педиатр, участковые медсёстры) с 9:00 до 14:00

—       1 и 2 января – праздничные дни

ГБУЗС «Городская больница № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребёнка»

Стационар работает круглосуточно, дежурные службы будут усилены квалифицированными специалистами.

Детские поликлиники на пр. ген. Острякова, 37 и Ластовая, 8/10:

—  3 января – педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  4 января – педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  6 января – педиатры (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  8 января – педиатры, ЛОР, травматолог-ортопед (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00.

Детские поликлиники на ул. Юмашева, 19Г и Корчагина, 40:

—  3 января – педиатры, ЛОР, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  4 января – педиатры, ЛОР, хирург (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  6 января – педиатры, ЛОР, хирург, рентген (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00

—  8 января – педиатры, ЛОР (+ обслуживание вызовов) с 8:00 до 14:00.

ГБУЗС «Городская больница № 9»:

Взрослая поликлиника на ул. Мира, 5:

—  3 января – медрегистратор, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 8:00 до 14:00, хирург с 9:00 до 12:00

—  4 января – медрегистратор с 8:00 до 14:00, процедурный кабинет с 9:00 до 12:00

—  6 января – медрегистратор с 8:00 до 14:00, травматолог, процедурный кабинет, выписка больничных листов с 9:00 до 12:00

—  8 января – медрегистратор с 8:00 до 14:00, процедурный кабинет с 9:00 до 12:00.

Женская консультация на ул. Мира, 5 работает 3 января с 9:00 до 12:00.

Детская поликлиника на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 13:00.

Стоматологическое отделение на ул. Мира, 5: 3, 4, 6 и 8 января с 8:00 до 13:00.

Взрослая поликлиника на ул. Умрихина, 16:

—       2 января – фельдшер с 8:00 до 14:00

—  3 января – терапевт, хирург с 8:00 до 14:00

—  4 января – терапевт с 8:00 до 14:00

—  6 января – гинеколог, акушерка, стоматолог с 8:00 до 14:00

—  8 января – терапевт с 8:00 до 14:00.

Детская поликлиника на ул. Умрихина, 8:

—  2, 3, 4, 6, 8 января – педиатр с 8:00 до 14:00.

ГБУЗС «Стоматологическая поликлиника № 1»

Отделение № 1 на ул. Бутакова, 40:

—       30 декабря с 7:30 до 20:00

—  31 декабря с 7:30 до 19:00

—  3, 4 и 6 января – дежурная служба с 8:00 до 14:00.

Отделение № 2 на ул. Надеждинцев, 20:

—       30 декабря с 7:00 до 19:00

—  31 декабря с 7:00 до 18:00

—  3, 4 и 6 января – дежурная служба с 8:00 до 14:00.

ГБУЗС «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника»

—  30 декабря с 8:00 до 20:00

—  31 декабря с 8:00 до 14:00

—  3, 4 и 6 января с 8:00 до 14:00

—  9 января с 8:00 до 20:00.

ГБУЗС «Севастопольский городской онкологический диспансер им. А.А Задорожного»

Стационар работает круглосуточно. В поликлинике 2, 3, 6 и 8 января с 9:00 до 13:00 работают дежурные доктора.

ГБУЗС «Городская инфекционная больница»

Стационар работает круглосуточно.

ГБУЗС «Севастопольский противотуберкулёзный диспансер»

Стационар работает круглосуточно.

Поликлиника 28 декабря работает с 8:00 до 17:00, с 31 декабря по 8 января выходные.

ГБУЗС «Севастопольская городская психиатрическая больница»

В поликлинике и стационаре все новогодние праздники работает дежурная служба и дежурные администраторы.

ГБУЗС «Кожно-венерологический диспансер»

—  30 декабря – с 8:00 до 20:00

—  31 декабря – с 7:00 до 18:00

—  3, 4, 6 и 8 декабря – с 8:00 до 14:00.

ГБУЗС «Центр крови»

30 декабря и 6 января приём доноров с 8:00 до 12:00.

СГБОУ ПО «Севастопольский медицинский колледж им. Жени Дерюгиной»

С 1 по 8 января – выходные.

ГБУЗС «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» работает круглосуточно.



Воскресенье, 29 декабря 2019 г. 452

Источник: Портал Информер

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