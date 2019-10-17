Важные изменения в ОСАГО

17 октября 2019     18
Важные изменения в ОСАГО

С 1 октября возможность получить возмещение в пределах всей страховой суммы по ОСАГО по риску причинения вреда имуществу – 400 тысяч рублей – станет доступна на всей территории России. До сих пор эта норма действовала только на четырех территориях – Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс. 

Оформить аварию без вызова ГИБДД, то есть по Европротоколу, можно только при выполнении следующих условий: 

в аварии участвовали два автомобиля, водители которых застрахованы по ОСАГО,  нет пострадавших, здоровью которых причинен ущерб в результате ДТП, или погибших,  не причинен ущерб третьим лицам. 

На возмещение в пределах 400 тысяч рублей можно рассчитывать, если соблюдены следующие условия:

между участниками ДТП нет разногласий; выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а фотоизображения переданы в РСА  с помощью мобильного приложения «ДТП.Европротокол».

Мобильное приложение «ДТП. Европротокол» доступно для скачивания в Google Play и App Store.

При этом, не достаточно зафиксировать ДТП в приложении необходимо оформлять извещение о ДТП на бумажном носителе. Бланк извещения о ДТП, заполненный водителями – участниками ДТП, должен быть направлен ими в свою страховую компанию в течение пяти рабочих дней со дня ДТП.

По возможности необходимо избегать появления в документе помарок и исправлений – впоследствии они могут повлечь за собой возникновение дополнительных вопросов и, как следствие, потребовать дополнительных временных затрат на уточнение обстоятельств ДТП. Если все же в извещении о ДТП присутствуют исправления, они должны быть заверены подписями обоих водителей.

Если между участниками имеются разногласия, но выполнена фотофиксация автомобилей и их повреждений, а данные переданы в РСА с помощью  «ДТП.Европротокол», то потерпевший в ДТП может рассчитывать на возмещение по Европротоколу в пределах 100 тысяч рублей. 

Обращаем внимание, что также необходимо заполнить бумажный бланк извещения о ДТП и предоставить его в свою страховую компанию в течение пяти рабочих дней со дня ДТП.

Необходимо также учитывать, что при оформлении Европротокола владельцы транспортных средств, с участием которых произошло ДТП, без согласия в письменной форме от страховщиков, застраховавших их гражданскую ответственность, не должны приступать к их ремонту или утилизации до истечения 15 календарных дней, за исключением нерабочих праздничных дней, со дня ДТП.

Норма о безлимитном европротоколе была введена в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области в порядке эксперимента несколько лет назад. Эксперимент оказался весьма удачным – мы видим, что на сегодняшний день практически каждое третье ДТП оформляется без вызова сотрудников полиции. Немалую роль в этих показателях сыграл тот факт, что европротокол стал безлимитным в четырех регионах, на которые приходится более четверти всех автовладельцев. ОСАГО становится все более удобным продуктом для автовладельцев.

Ориентировочно  с 1 ноября будет запущено новое мобильное приложение по европротоколу. Оно заметно сократит время оформления ДТП без вызова сотрудников полиции, поскольку водителям не придется вводить большую часть сведений, которые должны быть внесены в документ о ДТП – эта информация автоматически будет передана из АИС ОСАГО и Единого портала госуслуг. 

В статье использовался материал Российского союза автостраховщиков.

 

Источник: Портал Информер

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