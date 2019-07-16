Вакарчук предложил сажать в тюрьму за переговоры с Россией

Лидер рок-группы “Океан Эльзы” и одновременно председатель украинской партии “Голос” Святослав Вакарчук предложил дополнить статью о государственной измене и наказывать политиков за переговоры с Россией.
Как отметил Вакарчук, все переговоры должны вестись от имени государства, а наказывать по его мнению нужно тех политиков, кто не уполномочен на это официальным Киевом.
Таким надо давать от 13 до 15 лет тюремного заключения.
Также Вакарчук предлагает аннулировать лицензии тем телеканалам, которые выступают за нарушение территориальной целостности Украины и непризнании территорий Украины.
Источник: Портал Информер
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