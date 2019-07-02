Вакарчук: «Что у умного в голове, то у певца на языке»

2 июля 2019     33
Вакарчук: «Что у умного в голове, то у певца на языке»

Украинский певец Святослав Вакарчук, назвавший Крым российским, просто не сдержался и сказал, что думает на самом деле, убежден депутат Государственной думы Павел Шперов. Так, он прокомментировал в интервью ФАН знаковую оговорку Вакарчука.

Павел Шперов–>

Шперов предположил, что кандидат в депутаты Верховной Рады был слишком воодушевлен и вместо того, что следовало по украинским законам, произнес то, что в реальности думает.

«Возможно, это был какой-то порыв у человека — просто вырвалось то, как он на самом деле думает. Он просто не смог сдержаться», — пояснил депутат Госдумы.

В ближайшее время на Украине подобные истории будут повторяться все чаще, считает Шперов.

«Даже те (украинские спикеры), кто публично выступают, не признавая статуса Крыма, все равно понимают, что он однозначно российский и другим уже не будет. Это всего лишь вопрос времени, когда даже те, кто пытаются сейчас противостоять этому, окончательно смирятся. Конечно, понятно, что будут и те, кто не смирится никогда. Но таких будет меньшинство, на которое можно просто не обращать внимания», – сказал Шперов.

Он подчеркнул, что признание Крыма российским в определенный момент затронет не отдельные слои общества, а все население Украины. По оценкам Шперова, на это может уйти около десяти лет.

«Хотя многие это поняли сразу же — с первого дня. Ясно, что многие украинские политики, которые выступают по этой теме, просто выражают не свою точку зрения, а точку зрения коллектива, скажем так, «нелюбителей России», — добавил Шперов.

Сам Святослав Вакарчук позднее попытался объяснить украинскому изданию «Обозреватель», что оговорился. Он отметил, что его партия «поддерживает целостность страны и не торгует территориями».–>

Источник: Портал Информер

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