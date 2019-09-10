Василий Пархоменко: ««Единая Россия» утратила монополию на власть в Севастополе»

10 сентября 2019     14
Василий Пархоменко: ««Единая Россия» утратила монополию на власть в Севастополе»

Редакция «ИНФОРМЕРа» продолжает подводить итоги выборов в Законодательное собрание Севастополя. На этот раз мы решили узнать мнение о прошедших выборах у 1-го секретаря севастопольского регионального отделения КПРФ Василия Пархоменко.

Василий Михайлович, как вы оцениваете результаты выборов в Заксобрание для вашей партии?

– Если говорить коротко, то как вполне удовлетворительные. Конечно же, мы могли получить и гораздо больший результат, а также победить в ряде мажоритарных округов.

Но этому помешали наши конкуренты, прежде всего, представители партии «Единая Россия», которые развязали против нас грязную кампанию, пытаясь вести в заблуждение избирателей. Цель была только одна: ни в коем случае не допустить коммунистов в Заксобрание.Эта цель не была достигнута, благодаря самоотверженной работе нашей партии. Мы смогли донести нашу программу до избирателей, несмотря на то, что не имели достаточных финансовых ресурсов.
Если же говорить о главном итоге прошедших выборов, то он заключается в следующем: монополия «Единой России» на власть в Севастополе утрачена и утрачена уже навсегда.Василий Михайлович, планирует ли ваша фракция выдвигать свои кандидатуры на должности председателя и заместителя председателя Заксобрания Севастополя?

– Да, мы планируем выдвинуть кандидатуры на должности председателя и заместителя председателя Заксобрания Севастополя, а также председателей ключевых комитетов парламента. Другой вопрос, что результаты голосования за наши кандидатуры будут зависеть не только от нас.
И в этой связи, мне бы хотелось напомнить все одну простую вещь, – оппозиция существует для того, чтобы жестко контролировать правящую власть.

 Поэтому мы не обещаем «Единой России» спокойной жизни. Ее представители будут отвечать за все свои слова и действия.


Вторник, 10 сентября 2019 г. 224

Источник: Портал Информер

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