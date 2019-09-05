Василий Пархоменко: «Законодательное собрание Севастополя станет красным»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.С этим вопросом мы обратились к 1-му секретарю севастопольской организации КПРФ Василию Пархоменко. Вот, что он нам сказал:
“На этих выборах повторится сценарий 1998 года – Севастополь получит красное Законодательное собрание. Мой прогноз по партийным спискам следующий:
КПРФ получит 25% голосов избирателей.
“Единая Россия” – 20%.
ЛДПР – от 7% до 8%.
“Справедливая Россия” – 5%.
Что же касается партий-спойлеров, то они получат по 1,5% голосов”, – поделился своим прогнозом Василий Пархоменко.
Он также сказал, что коммунисты выиграют, как минимум, на пяти из восьми мажоритарных округах.
Четверг, 5 сентября 2019 г. 1343
Источник: Портал Информер