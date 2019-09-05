Василий Пархоменко: «Законодательное собрание Севастополя станет красным»

5 сентября 2019     20
Василий Пархоменко: «Законодательное собрание Севастополя станет красным»

До дня выборов депутатов Законодательного собрания Севастополя остается всего несколько дней. Нас, наших читателей, да и всех севастопольцев интересуют прогнозы. Сколько получат голосов избирателей основные политические игроки.

С этим вопросом мы обратились к 1-му секретарю севастопольской организации КПРФ Василию Пархоменко. Вот, что он нам сказал:

“На этих выборах повторится сценарий 1998 года – Севастополь получит красное Законодательное собрание. Мой прогноз по партийным спискам следующий:

КПРФ получит 25% голосов избирателей.

“Единая Россия” – 20%.

ЛДПР –  от 7% до 8%.

“Справедливая Россия” – 5%.

Что же касается партий-спойлеров, то они получат по 1,5% голосов”, – поделился своим прогнозом Василий Пархоменко.

Он также сказал, что коммунисты выиграют, как минимум, на пяти из восьми мажоритарных округах.


Четверг, 5 сентября 2019 г. 1343

Источник: Портал Информер

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