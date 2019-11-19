Василий Пархоменко о депутатских зарплатах, денежных мешках, белом костюме и об осадке, который остался

Признаём, мы слегка ошиблись, предположив, что закон о депутатских зарплатах будет снят без комментариев.

Не удержался главный коммунист Севастополя Василий Пархоменко. В разделе «разное» он рубанул «правду-матку» со всего пролетарского маху. Трудно сказать, то ли попытался оправдать свою подпись под скандальным документом, то ли постарался перевести стрелки, и, таким образом, снять с себя ответственность. Как бы там ни было, «стрелочника» он определил.

«Причина, побудившая меня выйти на эту трибуну, звучит почти, как в анекдоте: «А осадочек остался», – начал своё выступление Василий Пархоменко. – Речь идёт о проекте закона, который мы сняли сегодня с рассмотрения. Точнее, речь шла об установлении зарплаты части депутатов Законодательного собрания, которые, предполагалось, будут работать на постоянной основе.

Сразу оговорюсь, для нашей фракции вопрос был совершенно безразличен. При любом раскладе – всего лишь одна штатная единица для нашей фракции, что значительно меньше других фракций. И подписывать этот проект нам совершенно было не с руки. Но, понимая, что председатель горит желанием взять коллективную ответственность за весьма непопулярное решение, которое при искусственном раздувании могло бы стать в городе Севастополе, мы поставили свои подписи.

Что же получилось на самом деле? На самом деле искусственно раздут ажиотаж вокруг этого вопроса. Я вам хочу сказать, что количество депутатов в сто раз меньше, чем исполнительная власть города Севастополя. Примерно и по зарплате такая же пропорция.

В связи с этим, естественно, возникает вопрос: а как дальше работать этим депутатам? Можно пойти на содержание к какому-нибудь денежному мешку. Можно устроиться на работу, и бегать сюда периодически, скажем, раз в две недели, нажимать кнопки, желательно, зеленые.

Думаю, никого не устраивает такой порядок работы, но ситуация более чем дурная. Вспоминаю ещё один анекдот, как в цирк пришёл один из работников и предложил номер: выкатить бочку с дерьмом, обрызгать всех зрителей: «А затем выхожу я в ослепительно белом костюме».

Вот так губернатор Развожаев вышел в ослепительно белом костюме, хотя, думаю, он был одним из инициаторов принятия этого закона. То есть по сути дела, нас подставили. Подставили некрасиво. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, наша фракция предлагает забыть эту тему. Более того, я почти уговорили своих коллег: обращаемся к председателю, членам фракций – отказаться от заработной платы и всем сто процентов депутатам работать на безвозмездной основе. Показать исполнительной власти, как можно безвозмездно послужить родному городу. А Развожаев? Пусть он на эти деньги наберет ещё несколько десятков чиновников, благо кадровый мусор с необъятных территорий России к нам продолжает залетать. Полагаю, что в эти игры мы с вами должны прекратить играть и действовать так, как велит нам наша совесть и долг».

Неоднозначное выступление. Расценить его можно по-всякому…

С одной стороны, радует, что вспомнил предвыборные обещания ВСЕХ нынешних депутатов: «Безвозмездно послужить родному городу».

С другой стороны, проскальзывает у Василия Михайловича едва уловимая обида: «Всего лишь одна штатная единица для нашей фракции, что значительно меньше других фракций».

А откуда такой вывод? – «Нас подставили». Может, из желания найти крайнего? Ведь тут же указывает на того, кто, по его мнению, подставил. Ни кто иной, как сам губернатор. После в ход пошли оскорбления – «кадровый мусор» и прочие.

На наш взгляд, не корректно сравнивать работу депутатов и чиновников. Всё-таки разные функции и мера ответственности. Стоит посмотреть хотя бы на количество внесенных законов Правительством города и депутатами за прошедший период. Разница есть и не только количественная, но и качественная. Да и сам Василий Пархоменко за два с лишним месяца не внёс пока ни одного закона, как и члены его фракции.

Странно звучит следующий пассаж: «Можно пойти на содержание к какому-нибудь денежному мешку. Можно устроиться на работу, и бегать сюда периодически, скажем, раз в две недели, нажимать кнопки, желательно, зеленые». Других вариантов не разглядывает?

Депутаты – не дети малые, знали, на что идут, тем более, что снятый законопроект предусматривал зарплату не всем депутатам, а лишь десяти. Значит, должны, обязаны выкраивать время на написание законов, изучение представленных Правительством законопроектов, приемы граждан, работу с обращениями и прочим, что составляет депутатскую деятельность. Да, зачастую придётся делать в ущерб семье, личному времени. Но не силком же на аркане депутатов тащили в Заксобрание? Сами туда рвались…

К слову, по тем вопросам, которые депутаты задавали разработчикам тех или иных законопроектов, возникает сомнение: а знакомились ли с ними депутаты до начала заседания в сессионном зале?

Мы не согласны также и с тезисом об «искусственном раздувании» темы депутатских зарплат. И в личном общении, и в соцсетях, севастопольцы отнюдь не против, чтобы депутаты получали зарплату за свой труд. Речь идёт лишь о размере этой оплаты: чтобы она не превышала среднюю по городу в десятки раз. Вот об этом и нужно было ставить вопрос, конкретно и по делу.

Источник: Портал Информер