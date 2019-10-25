Василий Телиженко переизбран главой Армянска

Депутаты городского совета Армянска вновь назначили Василия Телиженко главой администрации города. Об этом Крыминформу сообщил глава горсовета Игорь Нижник.
«Большинством голосов поддержана кандидатура Телиженко Василия Анатольевича», – сообщил Нижник.
По итогам работы конкурсной комиссии были поддержаны две кандидатуры: Василия Телиженко, набравшего 80 баллов, а также начальника отдела по вопросам сел городского округа и частных домовладений администрации Армянска Романа Безвугляка, получившего 68 баллов.
Василий Телиженко возглавляет администрацию Армянска с августа 2015 года.
Пятница, 25 октября 2019 г. 159
Источник: Портал Информер