Василий Телиженко переизбран главой Армянска

Василий Телиженко возглавляет администрацию Армянска с августа 2015 года.

По итогам работы конкурсной комиссии были поддержаны две кандидатуры: Василия Телиженко, набравшего 80 баллов, а также начальника отдела по вопросам сел городского округа и частных домовладений администрации Армянска Романа Безвугляка , получившего 68 баллов.

Депутаты городского совета Армянска вновь назначили Василия Телиженко главой администрации города. Об этом Крыминформу сообщил глава горсовета Игорь Нижник .

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