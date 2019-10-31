Вас затопили соседи… Как юридически грамотно решить этот вопрос в Севастополе?

Заложником такой ситуации может оказаться каждый, но не все из нас могут грамотно решить эту проблему, доказать вину соседей и добиться возмещения нанесенного ущерба. Что делать в таком случае расскажет данная статья с пошаговой инструкцией.

ШАГ 1. Экстренные меры

Первым делом надо отключить электричество в квартире, чтобы не вызвать короткого замыкания.

Ни в коем случае не ломайте двери соседской квартиры, так как это право есть только у сотрудников полиции, причем не во всех случаях.

При первых признаках затопления сразу же необходимо звонить в управляющую компанию.

ШАГ 2. Способы фиксации причиненного ущерба

Возможны различные варианты.

Вариант 1. Фото-, видеофиксация. Зафиксируйте (фотоаппаратом, видеокамерой, мобильным телефоном) повреждения помещений, отделки, предметов интерьера, мебели, бытовой техникой, появившиеся вследствие залива. По возможности сделайте фотографии чердачного помещения и крыши, а также плана квартиры с указанием мест протечек. Желательно, чтобы фотографий было много и различных, с разных точек, при съемке на фото было отпечатано точное время.

Повреждения должны быть сфотографированы таким образом, чтобы их можно было рассмотреть.

Если будет возможность, сделайте то же самое и в квартире затопившего вас соседа. Это будет считаться вещественным доказательством, на основании которого может быть проведена экспертиза нанесенного ущерба, а также это позволит провести причинно-следственную связь между действиями соседей и вашим ущербом.

Вариант 2. Составить акт залива квартиры. Это первый и основной документ, который вам потребуется для последующего возмещения ущерба от затопления.

Представителей эксплуатирующей организации нужно вызвать в любом случае, даже если следы затопления не так заметны – они могут проявиться позже. При составлении акта затопления квартиры следует как можно точнее зафиксировать все повреждения.

Что должно быть еще отражено в акте о затоплении? Помимо всего прочего необходимо, чтобы были обозначены:

– причина затопления (поврежденные трубы, неосторожность соседей и так далее)

– список разрушений, нанесенных имуществу водой (испорченные ковры и мебель, бытовая техника и светильники, одежда и обувь, отделка пола, потолка, стен и прочее)

– по возможности виновнику потопа надо присутствовать при составлении акта, чтобы лично удостовериться в размере нанесенного ущерба. Особенно это важно в случае, если квартиранты затопили соседей — кто виноват и кому придется платить в данной ситуации, часто является предметом судебных разбирательств. Отказ виновника ЧП принимать участие в осмотре необходимо зафиксировать в акте

– без подписей всех членов комиссии и хозяев пострадавшей квартиры акт может быть признан недействительным

Акт печатается в нескольких экземплярах (в нем указывается количество), по одному для каждого из участников конфликта, и один — в управляющую компанию.

ШАГ 3. Возмещение расходов

Вариант 1. Возможность мирного урегулирования вопроса все-таки стоит использовать, поскольку каждый из нас может оказаться в подобной ситуации. Но как быть, если о мирном разрешении вопроса даже не может быть и речи. Если вашу квартиру затопили соседи, не признающие свою вину и не собирающиеся покрывать убытки, то остается один выход – обращение в суд.

Вариант 2. Обращение в суд за компенсацией материального ущерба

Для этого придется собрать пакет документов, который прикладывается к исковому заявлению, в котором необходимо указать конкретного виновника:

– копия акта о затоплении;

– документы, подтверждающие право собственности на квартиру.

– опись испорченного в результате потопа имущества (так называемый дефектный акт, в котором отражена стоимость испорченных вещей);

– смету на ремонт затопленной квартиры, выполненный компанией при ликвидации потопа. В суд требуется предоставить заключение об определении стоимости ремонтно-восстановительных работ, такой отчет вам может предоставить организация, имеющая лицензию на проектирование (пункт “Создание сметной документации”, нелишним был бы и пункт “Техническое обследование”, но это не обязательно). Не торопитесь с ремонтом и обратитесь к судебному эксперту, который сделает товароведческий вывод о нанесенном Вам ущербе. Это покажет реальную цифру, которую можно потребовать в суде. А уже после окончания ремонта, возьмите с организации, которая устранила последствия затопления, квитанцию за эту работу.

– в случае если затопление повлекло за собой ущерб вашему здоровью — обратитесь к врачу, после чего получите от него доказательства обращения с некими жалобами на здоровье.

В любом случае, необходимо собрать как можно больше доказательств. Помните, что к ним можно отнести:

показания свидетелей письменные доказательства вещественные доказательства выводы экспертов

Вариант 3. Эффективным решением подобных проблем является страхование квартиры. В таком случае можно точно рассчитывать на возмещение ущерба. Имея страховку на руках, вы не будете беззащитными. Если соседи затопили квартиру — что делать, вы будете точно знать. Ведь надо просто позвонить в страховую компанию, которая и займется всеми вопросами.

Если вы чувствуете, что решить эту проблему самостоятельно вы не можете и вам нужна профессиональная помощь, тогда рекомендуем вам обращаться в юридическую компанию Севастополя, проверенную временем и положительными отзывами клиентов. Обращайтесь только к опытным специалистам!

Источник: Портал Информер