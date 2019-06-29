Ваш кандидат Елена Голубева!

В последние годы люди с большой неохотой шли на выборы кандидатов в местную власть.

Почему? Потому что утратили веру. А если кто и шел на избирательные пункты голосования, зачастую не имел представления кому отдать свой голос.

Возьмешь бюллетень, смотришь на лица кандидатов в депутатский корпус и думаешь: «Кто все эти люди? Чем они отличились от тысячи других, какими делами прославились?»

Стоишь в растерянности, за кого же отдать свой голос?

Вот как голосовали вы? Услышали во дворе спич бабы Маши за неизвестного дядю Сашу, который якобы деловой, активный товарищ. Если мы его изберем, то завтра у нас в городе зацветут сады Семирамиды? И откуда баба Маша все знает? Возможно, тоже где-то слышала. Может, ушлые предприимчивые организаторы, дабы расширить электорат, подарили ей пакет гречки? Или иным эквивалентом вознаграждения купили голос избирателя?

Ни для кого не открою новую Америку, если скажу, что предвыборная агитация – дело не всегда чистое.

Мы уже проходили и намеки на «вознаграждение», и прямые одноразовые акции «заботы» о малоимущих в виде хождения неизвестных лиц по домам с продуктовыми наборами. Вот, мол, это вам от нашего кандидата. А если вы проголосуете, то каждый день будете ходить по колено в колбасе. А на выходе каждый год одно и тоже.

Наверное, наши колени находятся где-то глубоко под плинтусом. Вместе с обещанной колбасой.

Об этической стороне вопроса в подкупе голосов говорить излишне. Кому-то не дорога совесть, кто-то готов продать свой голос ради сиюминутной няшки. Выбор – это дело каждого. Но искренне жаль, что мы в день голосования, отдавая свой драгоценный голос за неизвестного нам кандидата, на самом деле просто продаем свое будущее, будущее наших детей, внуков, города.

Сегодня у всех вас есть возможность поддержать человека, которого вы все знаете не по словам, а по делам. Не за вознаграждение, а по совести! Каждый из нас может сделать правильный шаг в верном нам направлении. Мы не агитируем (хотя, почему нет?), а просто обращаемся к вам, дорогие наши мамы Севастополя, чтобы именно сегодня, именно сейчас вы задумались над важностью текущего момента.

Помочь выйти на финишную прямую голосования человеку, ратующему за ваши (а не личные) проблемы, делающего полезные дела. Порой, больше, чем те, кто сегодня сидят в кабинетах и высоких креслах.

Сегодня вы можете поддержать нашего будущего кандидата не ради него, а ради себя, ради будущей возможности обращаться уже не через общественную организацию за помощью, а напрямую к своему избранному депутату.

Разве решение вопросов семьи, материнства, детства, здоровья, отдыха, образования на законодательном уровне – это не стОит вашей активности? Сядьте и подумайте: до предстоящих выборов этого года как вы голосовали за кандидатов в депутаты? За кого голосовали? Не помните? Вот и мы о том же. Сейчас время «Ч», когда в ваших руках ваше будущее. И гражданское право бороться за своего человека остается за вами. Сегодня, наше завтра только в ваших руках.

Подумайте об этом и поддержите нас так, как вы получаете поддержку и помощь от организации «Севастопольские мамы» во главе нашего председателя Елены Голубевой.

Трудовой коллектив

“Севастопольских мам”