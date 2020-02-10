Ведущая программы «Вести» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат россиянам

10 февраля 2020     7
Ведущая программы «Вести» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат россиянам

Ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» не смогла сдержать смех, рассказывая о повышении социальных выплат с 1 февраля.
Записью поделился один из пользователей YouTube.

«Я старалась, вы слышали? Хорошо, что я не в прямом эфире. Я, честно, очень старалась не засмеяться на этом моменте», — говорит девушка на видеозаписи.

По словам ведущей, ее рассмешило, что стоимость набора социальных услуг составит 1,5 тысячи рублей, из них 900 рублей положено на медикаменты, 137 рублей льготник может потратить на путевку в санаторий, а оставшиеся деньги — на международный проезд.
Позднее телеканал «Говорит Москва» сообщил о санкциях для всей команды, которая снимала этот сюжет со ссылкой на свои источники в ВГТРК.

«После таких выкрутасов закрывают все дороги, где бы то ни было. Человек вылетает из сферы, от слова совсем», — заявил он.

Напомним, что ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников с 1 февраля выросла на 3%. В настоящее время ее получают более 15 миллионов россиян.



Понедельник, 10 февраля 2020 г. 82

Источник: Портал Информер

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