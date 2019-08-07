Ведущий детский хирург Москвы проведет 15 сложных операций в Севастополе

С рабочим визитом в Севастополь прибыл детский хирург, уролог-андролог Морозовской больницы Олег Шмыров. В течение недели на базе 5-й городской больницы он проведет сложные операции. В каждый свой приезд московский врач обучает севастопольских коллег новым видам хирургических вмешательств.

«Цель моих приездов – поднятие практического уровня детских урологов-андрологов Севастополя, чтобы они могли выполнять больший спектр хирургических вмешательств, более высокого уровня сложности. Мне кажется, это удается, ведь такие пороки, с которыми раньше севастопольские дети поступали на лечение в Москву, сегодня оперируются в Севастополе, в 5-й городской больнице. В Москву сегодня направляются только наиболее сложные случаи», – сказал Олег Шмыров.

Дети, которых прооперирует московский врач – это пациенты с наиболее сложными случаями, для которых требуется нестандартное лечение патологии. На сегодняшний день, такое лечение проводится лишь в нескольких медицинских центрах страны. Однако обучение таким видам операций врачей 5-й горбольницы позволит поставить их на поток и в Севастополе. В течение недели врач Морозовской больницы планирует прооперировать 15 детей. Среди них не только севастопольцы – на лечение к одному из ведущих московских урологов-андрологов страны в Севастополь приехали пациенты из Симферополя, Евпатории и Джанкоя.

Для проведения следующих хирургических мастер-классов Олег Шмыров планирует приехать в Севастополь зимой. Помимо постоянного повышения знаний и навыков врачей, в детском хирургическом отделении 5-й горбольницы меняется и оборудование. В конце 2018 года в нем появилась современная лапораскопическая стойка, которая в разы приумножила возможности медиков.

«Однозначно в связи с приобретением оборудования у нас активно начала развиваться малоинвазивная помощь, в том числе урологическая. Появились новые виды операций – менее вредные и менее травматичные для пациентов. Если раньше на теле ребенка приходилось делать большие разрезы, то сегодня это несколько проколов по три миллиметра каждый», – рассказал заведующий детского хирургического отделения городской больницы №5 Василий Игнатьев.

Неотъемлемая часть сложных операций и мощная анестезиологическая служба. Задача ее специалистов – обеспечить нормальное функционирование организма на весь период операций. Специалистам необходимо провести анестезиологию так, чтобы во время длительных хирургических вмешательств не пострадали основные органы жизнеобеспечения. Это требует высокой квалификации врачей и современных препаратов. И то, и другое в 5-й городской больнице есть.

«У нас появились современные, менее токсичные препараты, которые обеспечивают качество анестезии, также появились наборы для обеспечения различных манипуляций – к примеру, для спинномозговой анестезии. Это качественный продукт, он позволяет избежать осложнений, которые раньше нередко случались при проведении подобных вмешательств. Как правило, пациенты отходят от анестезии в течение 50 минут после операции, после чего переводятся в отделение», – рассказал анестезиолог-реаниматолог городской больницы №5 Константин Долгов.





Среда, 7 августа 2019 г. 1033

Источник: Портал Информер