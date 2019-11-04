Великая Европа не может существовать без России (ВИДЕО)

На церемонии вручения в Кремле наград российским и иностранным гражданам мэр французского города Монпелье Филипп Сорель сделал заявление о том, что Великая Европа не может существовать без России.

«В этот знаменательный день, в День народного единства, я думаю о том, что не существует великой Европы без России. Русские были первыми, это был космонавт Юрий Гагарин», — заявил Сорель и добавил, что в Монпелье установлена копия памятника Гагарина и открыт мост в его честь.

День народного единства — российский государственный праздник, который с 2005 года отмечается 4 ноября. Идея была высказана Межрелигиозным советом России в сентябре 2004 года, а была поддержана думским Комитетом по труду и социальной политике и, таким образом, приобрела статус думской инициативы.

29 сентября 2004 Патриарх Московский и всея Руси Алексий публично поддержал инициативу Думы установить празднование 4 ноября. «Этот день напоминает нам, как в 1612 году россияне разных вер и национальностей преодолели разделение, превозмогли грозного недруга и привели страну к стабильному гражданскому миру», — заявил Патриарх Алексий.

23 ноября 2004 на рассмотрение Думы был внесён законопроект, предполагающий внесения поправок в Трудовой кодекс РФ: отмену празднования 7 ноября — годовщины Великой Октябрьской социалистической революции и 12 декабря — Дня Конституции, увеличения новогодних каникул с 2 до 5 дней, а также введения нового праздника 4 ноября. В тот же день члены президиума Межрелигиозного совета России обратились к председателю Госдумы Борису Грызлову с просьбой рассмотреть заявление Совета, посвящённое установлению в качестве праздничного дня даты 4 ноября. Совет поддержал инициативу введения нового праздника. Соответствующее обращение вместе с текстом заявления было распространено в Думе в связи с рассмотрением в первом чтении поправок в Трудовой кодекс РФ, связанных с пересмотром праздничных дат.

«Мы полагаем, что день трагического разделения России — 7 ноября — не стал днём примирения и согласия», — говорится в обращении.

Члены Межрелигиозного совета России считают, что последовавшие за ним события «привели к гибели миллионов наших сограждан, в то время как освобождение Москвы от иноземных захватчиков в 1612 году объединило народ и прекратило братоубийственное кровопролитие».

На заседании Думы законопроект был принят в первом чтении. Против выступили коммунисты.

27 декабря 2004 года проект был принят в третьем чтении и стал законом. 327 депутатов проголосовали «за», 104 (все коммунисты) — против, двое воздержались.

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Понедельник, 4 ноября 2019 г. 204

Источник: Портал Информер