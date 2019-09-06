Верим! Развожаев сможет образумить этих «культурных деятелей» Севастополя

30 августа, перед началом нового учебного года, врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев побывал в селе Орлиное, где глава региона проверил детский сад, строительство которого «тормозится из-за несогласованности действий различных подразделений правительства».

После этого Михаил Развожаев, по просьбе жителей, добрался в Широкое. Там он, увидев странный «избирательный участок», в котором радостные жители села должны будут голосовать за свое светлое будущее на ближайшие 5 лет, сильно возмутился.

«Старый троллейбус, который стоит, покосившись на обочине. Как мне пояснили, такой формат участков для сельских территорий утверждали еще в мае. Нет, надо отдать должное: его хотя бы покрасили. Это, конечно, позорище и никуда не годится.

Сегодня же эти троллейбусы сказал увезти, будем ставить хорошие летние шатры, чтобы создать людям цивилизованные условия для голосования.

Лучше бы, конечно, в сельском клубе это организовать, но в четырех сёлах Байдарской долины нет ни одного действующего бюджетного учреждения. Все закрыты с 2014 года. Идёт ремонт… Эту ситуацию также буду исправлять», — написал врио губернатора на своей личной странице в фейсбук и прикрепил фотографии.

Михаил Развожаев назначен на столь ответственный пост — и.о. обязанности губернатора Севастополя — относительно недавно, 12 июля текущего года.

Сегодня он детально изучает ситуацию в регионе, разбирается в проблемных вопросах большого количества местного населения, контактирует с севастопольцами и выслушивает их просьбы.

Понятно, что новый человек не сможет сразу прочувствовать специфику севастопольского менталитета, не знает все болевые точки региона, а также не способен по мановению волшебной палочки устранить недочёты, залатать дыры и сделать город самым благоустроенным в России.

Стоит заметить, что Михаил Развожаев старается во всё вникнуть, активно перемещается по городу и ездит в сёла, а также пытается преобразить регион. Однако некоторые его подчинённые то ли специально не рассказывают начальнику правду, то ли не хотят расстраивать руководителя, то ли преследуют свои определённые цели.

Так, например, обратим внимание врио губернатора, полагающего, что сельские клубы с 2014 года закрыты на ремонт, на то, как на самом деле обстоят дела с культурой в сёлах Севастополя.

Безусловно, Михаил Развожаев знает о том, что в 2019 году федеральные органы исполнительной власти РФ разработали новые национальные проекты на перспективу 2020 и до 2024 года в таких сферах: здравоохранение, образование, демография, культура, автомобильные дороги, жилье и городская среда, экология, наука, малое и среднее предпринимательство, цифровая экономика, производительность труда и поддержка занятости.

Остановимся на развитии культурной среды.

Согласно программе на период до 2024 года, запланированы многие мероприятия, в числе которых реконструкция и ремонт 500 сельских культурно-досуговых учреждений, которые должны будут включать в себя зрительные залы (с выделением мест для маломобильных категорий граждан), помещения для кружков и студий.

Бюджет всей программы: 84,0 млрд руб.

Государство намерено вложить огромные средства в развитие культуры в сёлах, однако пока есть такие деятели, как директора Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» Алексей Вернигора и ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» Виктория Накорнеева, можно ли говорить о том, что культурная жизнь сельчан станет ярче и разнообразнее? Сомневаемся!

«ИНФОРМЕР» не раз рассказывал о «кропотливой» работе этих «культурных» начальников.

Например, в 2019 году на нужды Государственного бюджетного учреждения культуры «Андреевский дворец культуры» было выделено свыше 105 миллионов рублей, из них на ремонт «Ракушки» и проектно-сметную документацию клуба в посёлке Солнечный — свыше 92 миллионов рублей.

Ладно, летнюю эстраду «Ракушка» на Приморском бульваре хоть как-то начали ремонтировать. Что из этого получится — посмотрим…

Не будем повторяться и говорить о том, что «Ракушка», которой руководит Алексей Вернигора, может приобрести крышу и потеряет свой исторический облик.

Также при ремонте «заложены» средства на приобретение сценических костюмов, инструментов, кондиционеров, оборудования, спортивного инвентаря, несмотря на то, что творческие коллективы выступают на летней эстраде при полном параде и со всем «своим».

Предлагаем врио губернатора ознакомиться с материалом «Культура в сёлах Севастополя… Будь она неладна!» и сделать соответствующие выводы.

А вот в Байдарской долине культурная жизнь замерла… При этом директор ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» Виктория Накорнеева, ответственная за состояние сельских клубов и досуг, успевает петь, плясать, веселиться, играть на бандуре на городских мероприятиях.

Всё это неплохо, мы только за то, чтобы звенел голос Накорнеевой на фестивалях, а к её ногам несли цветы, но не в то время же, когда в сёлах всё так печально.

Так, например, «ИНФОРМЕРу» от сотрудников Главного управления культуры правительства Севастополя (которым ныне руководит Николай Краснолицкий) и приближённых к и.о. заместителя губернатора Ивана Кусова персон известно, что клубы в Байдарской долине не закрыты на ремонт, как думает Михаил Развожаев, а стоят забытыми, рассыпаются, в них нет отопления, надлежащего оборудования, инструментов. Одним словом, ничего хорошего.

Вот, полюбуйтесь! Особо впечатлительные могут при виде этих снимков растрогаться и всплакнуть.

Закрытый клуб в селе Тыловое.

Вот учреждение культуры в селе Родниковое.

А это дворец культуры в селе Новобобровское.

При этом учреждение культуры, где проводит время директор ГБУК Севастополя «Орлиновский центр культуры и досуга» Виктория Накорнеева, отремонтировано, там есть отопление и современное оборудование, даже с наград в шкафу на полочках она смахивает пыль. Ремонт был сделан с таким размахом, что директор оказалась в суде, на неё было заведено уголовное дело.

Но руководство Главного управления культуры Севастополя встало на защиту Виктории Накорнеевой, сообщив «ИНФОРМЕРу», что, мол, она приложила определенные усилия в работе с подрядчиком, на сегодняшний день судимость погашена, руководитель добросовестно исполняет свои должностные обязанности.

Позже её даже наградили! Интересно, не за развал ли культуры в Байдарской долине?

Разве может человек, который раз оступился, нарушил закон, оказался на скамье подсудимых, чистоплотно трудиться, не пытаться нажиться на народных деньгах и вызывать уважение?

Вопросы, над которыми следует серьёзно подумать… Прежде всего, предлагаем Михаилу Развожаеву разобраться в том, кому выгодно прикрывать Викторию Накорнееву и Алексея Вернигора, кто из чиновников — Николай Краснолицкий (директор Главного управления культуры правительства Севастополя) или Иван Кусов (и.о. заместителя губернатора Севастополя, ответственный за социальную сферу) — не договаривают и докладывают губернатору о ремонтах с 2014 года (которых нет!) в сельских клубах?

Предполагаем, что врио губернатора, небезразличный к судьбе Севастополя, всё выяснит, а на одном из ближайших аппаратных совещаний в правительстве поделится своими эмоциями по существу вопроса.





Пятница, 6 сентября 2019 г. 2299

Источник: Портал Информер