Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум диверсантам

Верховный суд РФ оставил в силе приговор Севастопольского горсуда, вынесенный двум участникам украинской диверсионной группы – Владимиру Дудке и Алексею Бессарабову. Оба осужденных проведут в местах заключения 14 лет.

«Приговор Севастопольского городского суда в отношении Дудки и Бессарабова оставить без изменений, апелляционную жалобу защиты – без удовлетворения», – говорится в решении Верховного суда РФ.

Напомним, что Севастопольский городской суд 4 апреля этого года назначил окончательное наказание Алексею Бессарабову в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 300 тысяч рублей; Владимиру Дудке – в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 350 тысяч рублей.

Они были признаны виновными в приготовлении к совершению диверсии в составе организованной группы и в хранении взрывных устройств.

Напомним, что в ночь с 6 на 7 августа 2016 года в районе Армянска была обнаружена группа украинских диверсантов. При перестрелке во время задержания погибли сотрудник ФСБ России и десантник. В результате последовавшей спецоперации в Крыму была вскрыта и ликвидирована украинская агентурная сеть, готовившая серию диверсий.

Среди задержанных тогда оказались граждане Украины Андрей Захтей и Евгений Панов, который, по версии ФСБ, являлся одним из организаторов готовившихся терактов. В составе диверсионной группы Захтей и Панов должны были осуществить серию взрывов на объектах гражданской инфраструктуры Крыма и Черноморского флота. Оперативники нашли у них взрывные устройства, оружие и боеприпасы.

9 ноября 2016 года в Севастополе были задержаны еще несколько участников украинской диверсионной группы – Дмитрий Штыбликов, Алексей Бессарабов и Владимир Дудка.

16 ноября 2017 года севастопольский городской суд приговорил Штыбликова к 5 годам колонии строгого режима.







Вторник, 15 октября 2019 г. 62

Источник: Портал Информер