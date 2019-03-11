Весна отступает: на Крым идет непогода, но скоро станет совсем тепло

11 марта 2019     100
Почти лето: в пятницу в Севастополе без осадков и до +22

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни прогнозируется прохождение над полуостровом холодного фронта.

«Ожидаются небольшие умеренные дожди и усиление ветра. Мы выписали штормовое предупреждение на сегодня и на завтра, ветер сильный, местами очень сильный — 20-25 м/с — сегодня и завтра, юго-западного направления. А 12 марта мы ждем Балканский циклон, который принесёт с собой дожди, временами сильные», — сообщила дежурный синоптик гидрометцентра.

По её словам, ночью в среду, 13 марта, дожди перейдут в снег. «Ночью 13 марта ожидается понижение температуры воздуха до отрицательных значений, дневная повысится не сильно: +3 +8. Также 14 марта ночью прогнозируется небольшой мороз, днем — 5-10 градусов тепла. И с 15 марта воздух начнёт постепенно прогреваться — 10-15 градусов», — пояснила специалист. При этом дежурный синоптик отметила, что с 17 марта на полуострове установятся высокие температуры до 18 градусов.

 
РИА Крым: crimea.ria.ru




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