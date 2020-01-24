Весь в крови, с опухшим носом: в севастопольском лицее жестоко избили пятиклассника

Система образования в Севастополе постепенно катится по наклонной. И дело здесь даже не в программах обучения, а в жестких бюрократических рамках, в которых вынуждены работать педагоги. Сложности возникают и во взаимодействии с ответственной за образование вице-губернатором Ольгой Тимофеевой. О вопиющем случае несправедливости и педагогического равнодушия, который произошел в конце прошлого года в Севастопольском политехническом лицее, Форпост-Севастополь рассказала мама одного из учеников.

По словам Елены, ее 11-летний сын Иван (все имена в истории изменены по просьбе обратившихся – прим. ред.) всегда учился на отлично и подавал большие надежды.

«6 декабря 2019 года мы с сыном должны были ехать на просмотр в знаменитое хореографическое училище, – рассказала женщина Форпост-Севастополь. – Мой сын с предвкушением и волнением ждал эту возможность, ведь это шанс сделать первый и очень важный шаг на пути к карьере профессионального балетного танцора. Но наши надежды рухнули. Виной тому стал страшный и нелепый случай, произошедший в Севастопольском политехническом лицее по улице О.Кошевого,1».

Всё случилось на большой перемене 20 ноября 2019 года, рассказала Елена. Иван, по ее словам, пил сок во дворе школы. В этот момент к нему подошли старшеклассники, «желающие поупражняться в красноречии и знании крепких словечек». Мальчик сделал им замечание, за что был избит одним из ребят.

По словам матери Ивана, сотрудники лицея не вызвали «скорую», а лишь отвели ребенка в медпункт.

Приехавшая на звонок классного руководителя Елена застала сына всего в крови, с опухшим и повернутым влево носом. Несмотря на предложения учителя и медработника забрать ребенка на такси и самостоятельно отвезти его в больницу, Елена вызвала скорую.

Женщина говорит: педагоги сказали ей молчать, не «раздувать» ситуацию и не создавать проблемы лицею: с мальчиком, уверяли они, и так все будет хорошо. Однако врач, который осмотрел Ивана в детской больнице №5, мнение учителей не разделил. У мальчика диагностировали закрытый перелом костей носа. Несколько недель ребенок находился на лечении.

«Сегодня мечты о балетной карьере отложены на неопределенный срок, – констатирует мама Ивана. – На замену им появились головные боли, тревога, страхи и другие недружелюбные спутники нашей с сыном жизни».

28 ноября Елена обратилась с жалобой в Департамент образования. В письме она рассказала, что на момент подачи жалобы ни директор школы, ни классный руководитель, ни мама мальчика, ударившего Ивана, ни разу не позвонили пострадавшей семье и судьбой Ивана не интересовались.

Кроме того, на запрос Елены посмотреть записи камер видеонаблюдения ей ответили, что камеры не работают и «ничего не видно». В ответ женщине пришел документ, в котором, по ее словам, не совпадают ни даты, ни показания.

Так, к примеру, в ответе Департамента сказано, что 25 ноября между Еленой и мамой мальчика, ударившего Ивана, произошла повторная встреча (первая состоялась 21 ноября – на было подписано согласие на индивидуальную работу Ивана с психологом школы).

Как следует из расследования Департамента образования, на повторной встрече мама обидчика сообщила, что конфликт исчерпан, а она всегда открыта для диалога. Однако Елена уверяет, что никакой повторной встречи не было. В этот день она находилась на работе в «Кванториуме»: это подтверждает справка с работы и показания очевидцев.

Также Елена обратилась за помощью в МВД. С протоколом разъяснения порядка возбуждения уголовного дела частного обвинения женщина отправилась к мировой судье. Та, по словам Елены, посоветовала нанять адвоката. Следующим шагом стал личный прием у прокурора и жалоба.

Спустя три недели после драки Иван вернулся с больничного в лицей, где, по словам Елены, ему устроили настоящую травлю.

«Классный руководитель стала занижать оценки и при всем классе сообщать сыну о том, что ей он не нравится, – рассказала мама Ивана. – Психолог лицея организовал странный допрос ребенка с вопросами о деятельности и интимной жизни мамы. В конце беседы психолог решил дать дельный совет 11-летнему парню для успешной коммуникации со сверстниками: «Если тебя провоцируют, не сдерживайся, обязательно бей!»».

По словам Елены, ребенок, который учился почти на отлично, стал получать низкие оценки, а его учителя уверяли, что всю ситуацию с избиением он придумал.

«Директор лицея и учителя стали убеждать меня, что никакого происшествия не было, мой сын все придумал, настраивать против него других учеников и высказывать ему различные грубости ежедневно. Это ли и есть основа школьного воспитания? Разве так должен вести себя педагог? В каком формате видят эти люди, называющие себя «педагогами», воспитание грамотного и здорового будущего общества нашего города и страны?» — задается вопросом Елена.

Тем временем, в акте расследования этого несчастного случая, проведенного лицеем, обстоятельства описаны совсем иначе.

По данным документа, на перемене Иван облил соком шестиклассника, «затем неоднократно пинал его по ногам, оскорблял нецензурной бранью», в результате чего мальчик ударил Ивана по лицу. В Департаменте образования, между тем, сообщили, что камеры видеонаблюдения (те самые, которые якобы не работают) зафиксировали, как Иван бегает по двору за шестиклассником, который таким образом «пытается избежать драки и конфликта».

Момент удара камерами не зафиксирован, т.к. все произошло вне зоны видеонаблюдения. Свидетелем конфликта, к слову, указан ученик пятого класса, состоящий в одной компании с мальчиком, который ударил Ивана. И этот свидетель – сын педагога.

«Я буду бороться за честное имя и право на образование своего сына, – говорит на это Елена. – Мне нечего скрывать, правда на моей стороне. Но существует круговая порука чиновников, губернаторов, желание причастных к этой истории людей «замять» дело вместо того, чтобы проработать проблему и дать возможность детям получать достойное образование».

Сейчас Иван учится в Инженерной школе, которая открылась в Севастополе на прошлой неделе. По словам Елены, только за два учебных дня он получил три пятерки по тем предметам, за которые в прошлой четверти в Севастопольском политехническом лицее ему поставили тройки.

«Побывав в различных государственных учреждениях, которые необходимо посетить для решения моего вопроса, я неоднократно слышала о том, что моя история далеко не первая, – признается Елена. – Многие родители даже начинали борьбу, но останавливались на полпути, встречая давление в свою сторону и в сторону их детей. Я не остановлюсь и буду идти до конца».

Напомним, Департамент образования Севастополя на сегодняшний день подчиняется ответственному за социальную сферу вице-губернатору Ольге Тимофеевой – верной соратнице олигарха Алексея Чалого.

До этой должности она была сенатором в Совете Федерации от Севастополя. При этом, если верить отчету Тимофеевой, на посту сенатора она занималась всем и, вместе с тем, ничем. Основная её работа на благо севастопольцев заключалась в написании многочисленных запросов, на которые ей, естественно, отвечали шаблонными канцелярскими отписками.

При этом ни один проект, который якобы курировала Тимофеева, так и не был доведен до конца. С этим опытом работы она пришла в образование, которое, судя по всему, уже пожинает первые плоды от руководства Тимофеевой.

Вопиющий случай несправедливости в политехническом лицее раскрывает системные недочеты в современной образовательной системе Севастополя. Как рассказали Форпост-Севастополь руководители нескольких образовательный учреждений города, сегодня они вынуждены заниматься не воспитанием детей и передачей школьникам качественных знаний, а быть слесарями, финансистами, при этом, обрабатывая пачками разнообразные «входящие» от руководителя, курирующего отрасль.

«Она забывает, что мы и так ограничены человеческим ресурсом. Чтобы что-то получилось, некоторые вопросы нереально решить самому. Бывает до 80 писем в день получаем корреспонденции из Правительства и Департамента образования. Они должны понимать, если ты хочешь, чтобы задача была качественно выполнена, ты не можешь столько писем обработать адекватно! Вот эти вещи допускает и Тимофеева – с постоянным требованием: анализ нужно завтра!» — рассказал один из директоров.

«Много было обещано золотых гор – этих гор нет», — констатирует другой.

«Вопросы поставлены еще в октябре прошлого года, но нас не слышат, мы только стонем. Можно сколько угодно с нас требовать, говорить, что мы чайники, но если не созданы условия, то образовательный процесс уходит на второй план. Это беда. Все зависит от курирующего лица этой сферы. Даже не от директора Департамента образования, а именно от вице-губернатора», — резюмирует третий.

В свете этой проблемы впору вспомнить известную поговорку «рыба гниёт с головы». Пока ответственный за образование вице-губернатор будет пускать ситуацию на самотёк, подведомственная ему отрасль уж никак не возродится сама по себе. Продолжая угнетать учеников и их родителей ради собственной репутации.

Источник: Портал Информер