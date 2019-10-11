Весь город не спал… И вот - боль и разочарование…

11 октября 2019     10
Весь город не спал... И вот - боль и разочарование...

Вечером 10 октября в Саратове после двух дней поисков было обнаружено тело 9-летней Лизы Киселёвой. 9 октября девочка вышла из дома и пропала по пути в школу.

Два дня весь город — полиция и волонтёры службы «Лиза алерт» – искали ребёнка. Увы, в гаражах было найдено лишь тело погибшей девочки. Был задержан и подозреваемый в совершении преступления.                                                                                          Гаражи, где нашли тело убитой девочки

Взбудораженные пропажей, а затем поисками горожане быстро узнали, где нашли тело и кого задержали. Буквально сразу же после задержания на месте начали собираться люди.

К полуночи толпа насчитывала несколько тысяч человек. Люди были возмущены тем, что полицейские не сообщили о том, что нашли тело погибшей девочки, а волонтеры продолжали поиски, когда это уже было бессмысленно. 

Районные отделы полиции были подняты по тревоге, на службу был вызвал почти весь личный состав.

К гаражам, где было обнаружено тело, прибыли заместители начальника ГУ МВД Николай Ситников и Сергей Шнейдерман, глава УМВД по Саратову Андрей Чепурной, сотрудники ОМОН.

Толпа  попыталась атаковать машину полиции, считая, что в ней находится задержанный убийца. Правоохранители применила спецсредства, в том числе слезоточивый газ. Жаждавшие расправы люди стали закидывать автомобиль камнями. Тем не менее, пока задержанного толпе заполучить не удалось.

По предварительным данным, убийца — Михаил Туватин – ранее судимый по статье «Насильственные действия сексуального характера». После задержания он рассказал, что задушил девочку со злости — «Лиза якобы ему грубо ответила».

На одном из видео заметно, как полиция ведёт сквозь разъяренную толпу мужчину, заслоняя щитами. Судя по всему, это и был подозреваемый.

На кадрах видно, что в Саратове чуть было не произошёл самосуд: убийцу бы просто растерзали, отдай его толпе.

Сегодня ночью смертной казни для детоубийц потребовал депутат Госдумы Евгений Примаков, лаконично написав на странице в соцсети «Нужно вернуть смертную казнь».

За высшую меру наказания выступила саратовский детский омбудсмен Татьяна Загородняя.

Уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Следователям поставлена задача помочь коллегам в расследовании резонансного убийства девятилетней девочки. Ход расследования уголовного дела поставлен председателем СК на контроль в центральном аппарате.

Источник: Портал Информер

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