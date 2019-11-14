Весь Крым ищет шестилетнюю девочку

ВРаздольненском районе Крыма продолжаются поиски пропавшей накануне шестилетней Дарьи П.. В мероприятии участвуют 250 волонтеров, сообщили в поисково-спасательном отряде «Liza Alert Крым».

Ребенка ищут с помощью беспилотников и тепловизоров.

«Поиски не прекращались ни на минуту. На 7.00 в штабе зарегистрировано 253 добровольца, еще выезжают со всех городов Крыма. Приехали добровольцы из Краснодарского края, Ростова, выезжают из Кабардино-Балкарии, из Ставрополя. Также прибыли специалисты с беспилотником с тепловизором из ZALA», – рассказал представитель «Liza Alert Крым».

Поисковики «Liza Alert Крым» присоединились к поискам пропавшей девочки.

«Было дано поисковикам 45 задач на просмотр и прочесывание территории, работа на отклик. Было поставлено 45 задач, и они закрыты. Четыре кинологических расчета спасательного отряда «Вектор» (из Севастополя) отработали», – добавил собеседник.

Следственные органы СК России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по факту исчезновения шестилетней Дарьи П. в Раздольненском районе Крыма.

Следователи уже допросили воспитателей и психологов детского сада, соседей и врачей в рамках расследования уголовного дела о пропаже шестилетней Дарьи П. в Раздольненском районе Крыма.

«В качестве свидетелей допрошены воспитатели и психологи детского сада, соседи, врачи больниц, где наблюдалась семья, продолжаются допросы всех жителей села Кропоткино и близлежащих поселений. Продолжаются допросы органов опеки и попечительства на предмет патронажа над семьей», – говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Крыму и Севастополю.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о местонахождении девочки, звонить по телефонам: (3652) 667-588, (36553) 77-0-70 (дежурная часть), +7-978-086-69-09.

Напомним, что сообщение об исчезновении ребенка в правоохранительные органы поступило 13 ноября от отца девочки. Обратившись в отделение полиции, родитель пояснил, что оставил дочку одну дома, а сам поехал по делам. А когда вернулся, то обнаружил, что входная дверь открыта, но ребёнка дома нет. Он обошел всё село, но девочки нигде не было.

Выехав на место, полицейские не обнаружили на дверях следов взлома и приступили к поиску ребенка. Но поиски пока не дают никаких результатов.







Четверг, 14 ноября 2019 г. 146

Источник: Портал Информер