Ветеранские организации Севастополя ждут ответа от врио губернатора Развожаева

Общественность Севастополя, так и не воплотившаяся в единый центр общественных мнений в лице Общественной палаты, всё же имеет разрозненное, но вполне определённое мнение, которое не учли инициаторы данного мероприятия.

Напомним нашим читателям, что проект по созданию в Севастополе монумента, посвященного окончанию Гражданской войны в России 1917-1922 годов, реализует Российское военно-историческое общество по поручению президента РФ.

В церемонии открытия закладного камня приняли участие врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, глава Российского фонда культуры Никита Михалков и другие.

В частности, Владимир Мединский так прокомментировал это событие: «По сути, речь идет не о памятнике – речь идет о создании национального мемориала, наверное, первого в нашей стране, посвященного столетию окончания Гражданской войны в России, которое будет отмечаться в ноябре будущего года.

Конечно, мы думаем сейчас о художественном оформлении этого мемориала, о благоустройстве городской инфраструктуры, потому что город Севастополь очень выиграет от появления такого места силы. И это будет начало большого парка, переходящего в культурный кластер, который сейчас делается под эгидой министерства культуры в Севастополе».

Как известно, это мероприятие в целом продиктовано заботой о сохранении исторической справедливости, однако не все точки зрения по данному вопросу привели хотя бы к компромиссу.

Представители ветеранских организаций Севастополя, а также Союз Советских Офицеров обратились в приёмную врио губернатора Севастополя Михаилу Развожаеву с заявлением о проведении общественных обсуждений, а также попросили рассмотреть на координационном Совете Ветеранов при Губернаторе Севастополя заявление фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании II созыва от 04.10.2019 года о возведении спорного монумента.

Обращение ветеранских организаций Севастополя

Уважаемый Михаил Владимирович!

20 сентября 2019 года Министр Культуры Российской Федерации Владимир Ростиславович Мединский, кинорежиссёр, народный артист РСФСР Никита Сергеевич Михалков и представители казачества Севастополя с Вашим участием установили закладной камень на месте будущего «Памятника, посвящённого окончанию гражданской войны в России».

По словам В.Р. Мединского, памятник устанавливает общественность, а органы государственной власти оказывают только поддержку. Но это утверждение не соответствует действительности.

Общественность города, в частности ветеранские организации, не обсуждали этот вопрос и своего согласия на осуществление данного проекта не давали.

Предыдущую попытку установить в Севастополе памятник «Примирению» по инициативе Министра Культуры РФ, севастопольцы не поддержали.

Утверждение сторонников установки памятника, что в Гражданской войне победителей не было, не соответствует исторической правде.

Основываясь на известных исторических фактах, мы утверждаем, что в 1918-1922 гг. Рабоче-Крестьянская Армия и Красный флот молодой советской республики разгромили войска интервентов 14-ти империалистических государств, которые захватили с помощью своих сторонников – белогвардейцев большую часть территории России.

Только победа Красной Армии в Гражданской войне спасла нашу страну от распада и позволила создать Союз Советских Социалистических Республик – первое в мире социалистическое государство.

Красная Армия одержала Победу в Великой Отечественной войне, спасла мир от коричневой чумы 20-го века и водрузила Победный Флаг над Рейхстагом.

Неоспоримым фактом является то, что гражданская война в России закончилась не разгромом Врангеля в Крыму и белым исходом в ноябре 1920 года, а освобождением от японских интервентов и остатков белогвардейщины в 1922 году российского Приморья и города Владивостока.

Считаем целесообразным запечатлеть в этом монументе три обороны Севастополя: первой Крымской войны, Великой Отечественной и возвращения Севастополя в родную гавань в 2014 году. Соответственно, основной частью монумента должны быть три воина, относящиеся к этим историческим эпохам.

Городской совет Союза Советских офицеров, ветеранские общественные организации, а это тысячи ветеранов ВОВ и ВС РФ, поддерживают заявление фракции «КПРФ» в Законодательном Собрании. История должна быть книгой без вырванных и переписанных страниц.

Предлагаем при строительстве объекта учесть предложения ветеранских организаций.

31.10.2019

Председатель Севастопольского городского Совета Союза Советских офицеров,

Капитан 1-го ранга С.Г. Щетинин

Председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов ВС РФ

Полковник В.И. Клюев

Председатель Севастопольского регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, ВС и правоохранительных органов

Капитан 1 ранга В.Н. Гаврилюк

Председатель Севастопольского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов».

Полковник А.В. Борисов

Председатель Севастопольского городского Совета Союза Советских офицеров, капитан 1-го ранга Сергей Щетинин сообщил редакции «ИНФОРМЕРа», что какого-либо ответа из губернаторского ведомства на их обращение не последовало, но они не теряют надежду его получить.

В любом случае, диалог между представителями общественных ветеранских организаций, депутатами и чиновниками должен состояться, хотя бы исходя из самой идеи высших органов российской власти примирить «всех со всеми».

Источник: Портал Информер