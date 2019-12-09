Ветераны Севастополя: «За нами должны идти патриоты, а не потребители»

Ежегодно 9 декабря Россия празднует День Героев Отечества. Этот праздник вобрал в себя историю воинских подвигов нашей великой страны.

В дореволюционной России отмечали День георгиевских кавалеров.

Начало этому празднику положила Екатерина Вторая, которая 9 декабря 1769 года учредила высшую награду за военный подвиг – Императорский Военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия. В современной России памятная дата – День Героев Отечества – была установлена в 2007 году.

«Мы не только отдаем дань памяти героическим предкам, но и чествуем ныне живущих Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы, – было сказано в пояснительной записке к новому закону. – Памятная дата России будет способствовать формированию в обществе идеалов самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству».

Для ветеранов Великой Отечественной войны – «самоотверженность», «долг», «честь», «служение Отечеству» – не просто слова, а суть всей их жизни, тот самый внутренний стержень, благодаря которому со славою вершились ратные дела и подвиги в мирное время: ведь именно эти люди в кратчайшие сроки восстановили разрушенное войной хозяйство.

В канун праздника в Доме ветеранов состоялось примечательное событие – встреча актива ветеранских организаций с потомками Героев Советского Союза, которые защищали и освобождали Севастополь, потом восстанавливали его, остались жить в городе и здесь же обрели вечный покой…

Тепло и душевно – так можно охарактеризовать атмосферу, царившую в небольшом помещении Дома ветеранов.

На эту встречу ветераны приглашали представителей Правительства, Заксобрания, Департамента образования. Никто не пришёл. Хотя именно в таком формате, когда участников не разделяют сцена или трибуна, когда каждый может задать вопрос или поделится своими воспоминаниями, рассказать о своей семье, нужно и проводить встречи со школьниками и молодежью.

Есть у нас камерные залы в учреждениях культуры и не только. Организацией таких встреч могла бы заняться заместитель губернатора Ольга Тимофеева, ведь это в её компетенции. Неужели не интересно? Или она считает, что можно ограничиться ролью «свадебного генерала»?

Как сказал один из организаторов этой встречи ветеран ВОВ Константин Кржеминский, «герои уходят, их место занимают дети, внуки. Почитание героев Отечества дорогого стоит, о них нужно помнить всем поколениям. За нами должны идти патриоты, а не потребители».

Мудрые слова. Сопричастность к подвигам поколения победителей рождает истинный патриотизм. Ветеранские организации, как было озвучено, будут добиваться, чтобы все севастопольские школы носили имена героев, защищавших и освобождавших наш город.

За период обороны Севастополя высокого звания – Герой Советского Союза – были удостоены 54 воина, при освобождении – 240.

На встречу в Доме ветеранов смогли прийти семь потомков Героев Советского Союза: дочь Владимира Абрамова – Ирина Наконечная, дочь Василия Быкова – Анна Быкова, дочь Михаила Вовка – Наталья Шахбазян, дочь Степана Неустроева – Татьяна Неустроева, дочери Ильи Павловского – Светлана Фадеева Светлана и Валентина Касимова, племянница Василия Ревякина – Нина Павловная.

Они поделились воспоминаниями, рассказали о своих семьях. Практически во всех семьях героев дети и внуки выбрали стезю воинского служения Отечеству.

В конце встречи директор Дома ветеранов контр-адмирал Константин Витальевич Генсеровский пригласил всех присутствующих принять участие 9 декабря в торжествах, посвященных Дню Героев Отечества. В 10 часов на кладбище Коммунаров – возложение цветов к могилам героев. Там покоятся Герои Советского Союза: Мария Байда, Нина Онилова, Астан Кесаев, Виктор Конарев, Федор Коробков, Филипп Октябрьский, Николай Остряков, Виктор Колядин, Владимир Пилипенко, Василий Ревякин, Алексей Слободчиков.

На аллее Героев (5 км) состоится митинг, где вспомнят всех героев – защитников и освободителей Севастополя.

На Аллее Героев покоятся Герои Советского Союза, жившие в Севастополе: Асаф Абдурахманов. Владимир Абрамов, Григорий Абызов, Василий Быков, Михаил Валянский, Василий Великий, Михаил Вовк, Николай Есауленко, Андрей Колодин, Михаил Кочетков, Дмитрий Кратов, Григорий Лишаков, Даниил Мороз, Степан Неустроев, Петр Павлов, Илья Павловский, Станислав Самсонов, Виктор Смазнов, Владимир Фомин, Иван Шенгур.

На кладбище Дергачи покоятся Герои Советского Союза: Иван Петухов, Иван Яцуненко, Афанасий Кудерский, Иван Подольцев, Александр Белкин, Николай Фильченков, Василий Цибулько, Иван Красносельский, Юрий Паршин, Даниил Одинцов, Федор Скорятин, Иван Пьянзин, Дмитрий Загорулько, Михаил Дзигунский, Василий Мордин.

Люди, ставшие легендой… Но знают ли об их подвигах нынешние поколения? Далеко не все…

Никто не спорит, что в нашем городе проводится большая патриотическая работа, в ней самым активным образом принимают участие севастопольские ветераны. Однако им хотелось бы ещё более активно участвовать на городском уровне в формировании программ, направленных на патриотическое воспитание детей и молодёжи, ведь и знания есть, и опыт.

Ветераны Севастополя направили письма в другие регионы России, чтобы узнать опыт взаимодействия ветеранских организаций со структурами власти.

Ответы получены. К примеру, в Ульяновской области в каждом органе исполнительной власти созданы «Серебряные Министерства», а с мая 2016 года действует «Серебряное Правительство», которое является консультативным и совещательным органом при Правительстве Ульяновской области. Основная задача данного общественного образования – содействие органам исполнительной власти в решении различных вопросов. Председатели эти общественных институтов принимают участие в еженедельных аппаратных совещаниях Правительства Ульяновской области.

Хорошее взаимодействие, не так ли? Так почему бы заместителю губернатора Ольге Тимофеевой вплотную не заняться изучением позитивного опыта различных российских регионов и внедрить его в практику исполнительной власти нашего города? Это же её направление деятельности.

Со своей стороны поздравляем всех севастопольцев, всех россиян, особенно наших ветеранов, с Днем Героев Отечества! Пройдут годы, пролетят века, а подвиг во имя Отечества, доблесть и самоотверженность поколений победителей навсегда останется в памяти будущих поколений.

С праздником!

Источник: Портал Информер