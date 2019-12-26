Ветераны спецназа ФСБ задержаны по подозрению в убийствах бизнесменов

26 декабря 2019     19
Ветераны спецназа ФСБ задержаны по подозрению в убийствах бизнесменов

Трех ветеранов подразделений специального назначения ФСБ задержали по обвинению в убийствах московских бизнесменов, совершенных в 2008 и 2012 годах. Об этом 26 декабря «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным источника, ветераны спецназа были задержаны в Москве, Московской и Владимирской областях в ходе совместной операции СКР, Росгвардии, а также спецподразделений МВД и ФСБ.

Всего по делу проходят шесть человек, трое из которых пока находятся в статусе свидетелей.По версии следствия, более десяти лет назад один из обвиняемых создал преступную группу с целью незаконного обогащения и привлек туда соучастников. Первое преступление они совершили в 2008 году в Москве на улице Донская: расстреляли автомобиль бизнесмена, в котором находилась крупная сумма денег.

В результате погибли сам коммерсант и его водитель. В 2012 году они напали на богатого жителя Москвы и нанесли телесные повреждения, от которых тот скончался.Как сообщили «Ленте.ру» в столичном управлении Следственного комитета, в зависимости от роли каждого фигурантам предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц, совершенном организованной группой, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление. Следствие ходатайствует об аресте обвиняемых.



Четверг, 26 декабря 2019 г. 236

Источник: Портал Информер

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