Вечером 10 января землян ждет волчье полнолуние

Вечером 10 января Луна потемнеет. Яркость спутника Земли уменьшится не слишком сильно, однако телескопа не потребуется, чтобы наблюдать это явление. Стоит просто посмотреть на Луну повнимательнее.

Полутеневое затмение вызвано прохождением Луны через внешнюю тень Земли, те есть полутень. В отличие от лунного затмения, когда темнеет весь видимый диск, при полутеневом «мраком» покроется только часть Луны. Так будет выглядеть Луна во время волчьего полнолуния

При хорошей погоде явление смогут наблюдать жители всего мира. Продлится затмение порядка четырех часов с 20 часов 7 минут по московскому времени. В свой пик, максимальную фазу, затмение войдет в 22 часа 10 минут и продлится две минуты.

Напомним, что последнее полутеневое затмение наблюдалось в 2006 году.

Январское полнолуние, с которым совпало затмение, успело получить несколько прозвищ. Одно из них – и самое популярное – Волчье полнолуние. Американское издание «Альманах старого фермера» пишет, что январское полнолуние называется волчьим потому, что именно в это время года чаще слышен вой волков, собирающих стаю на охоту.

Среди других названий явления – Холодная Луна, Старая Луна, Великая Духовная Луна. Эти имена были даны полнолунию американским индейцами, ориентировавшимися в своем календаре на фазы Луны.







Четверг, 9 января 2020 г. 117

Источник: Портал Информер