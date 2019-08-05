Взрыв и пожар в российской воинской части (ВИДЕО)

5 августа 2019     17
Взрыв и пожар в российской воинской части (ВИДЕО)

В Красноярском крае на складе с боеприпасами на территории воинской части произошли пожар и взрыв. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел рядом с населенным пунктом Каменка (Ачинский район).

Уже началась эвакуация населения. О пострадавших пока не сообщается. По рассказам местных жителей, взрыв произошел на складе боеприпасов.

«Эвакуация производится, у меня есть информация, что там произошел пожар и взрыв. <…> Автобусы направлены для эвакуации. Это воинская часть», — сказал собеседник ТАСС.

Источник в в экстренных службах также сообщил агентству, что на место происшествия направлены силы пожарных по второму номеру сложности.

 


Понедельник, 5 августа 2019 г. 146

Источник: Портал Информер

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