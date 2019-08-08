Взрыв и пожар на корабле Северного флота

8 августа в Архангельской области недалеко от Северодвинска произошел взрыв на военном корабле.
ЧП случилось на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области.
Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.
В пресс-службе губернатора Игоря Орлова распорядились подготовить санитарную авиацию для транспортировки пострадавших в больницы.
В Минобороны РФ подтвердили информацию о ЧП, произошедшем на территории Архангельской области.
Как уточнили в ведомстве, во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне произошёл взрыв и возгорание.
«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны.
Слухи о выбросах вредных веществ в атмосферу не соответствуют истине, подчеркнули в Минобороны. Радиационный фон в норме.
Четверг, 8 августа 2019 г. 113
Источник: Портал Информер