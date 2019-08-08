Взрыв и пожар на корабле Северного флота

8 августа 2019     11
Взрыв и пожар на корабле Северного флота

8 августа в Архангельской области недалеко от Северодвинска произошел взрыв на военном корабле.

ЧП случилось на военном объекте в селе Ненокса Архангельской области.

Около этого населенного пункта находится 45-й государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В открытых источниках говорится, что на этом полигоне проходят испытания «практически всех ракет», которыми вооружается российский флот, в частности баллистических, крылатых, противокорабельных и зенитных.

В пресс-службе губернатора Игоря Орлова распорядились подготовить санитарную авиацию для транспортировки пострадавших в больницы.

В Минобороны РФ подтвердили информацию о ЧП, произошедшем на территории Архангельской области.

Как уточнили в ведомстве, во время испытаний жидкостной реактивной двигательной установки на полигоне произошёл взрыв и возгорание.

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались», — говорится в официальном сообщении Министерства обороны.

Слухи о выбросах вредных веществ в атмосферу не соответствуют истине, подчеркнули в Минобороны. Радиационный фон в норме.


Четверг, 8 августа 2019 г. 113

Источник: Портал Информер

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