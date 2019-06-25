Источник: Портал Информер
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Зеленского обвинили в «российском реванше» в ПАСЕ
Восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало результатом бездействия нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом …
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Москвичи совершили два млн поездок на велосипеде за два месяца
За последние два месяца жители Москвы воспользовались велопрокатом около двух млн раз. Об этом во вторник, 25 июня, сообщается на …
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У крымских должников начали изымать имущество
Судебные приставы по инициативе Налоговой службы Крыма готовятся арестовать имущество налогоплательщиков стоимостью более 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС …
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Видео года: Масляков-младший по-хозяйски укладывает пачки долларов в свой портфель
Источник: Портал Информер
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Прокуратура выявила нарушения в работе онкодиспансера Севастополя
Сотрудники прокуратуры Гагаринского района в ходе проверки Севастопольского онкологического диспансера имени А.А. Задорожного выяснили, что в марте этого года там …