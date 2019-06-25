Видео года: Масляков-младший по-хозяйски укладывает пачки долларов в свой портфель

Зеленского обвинили в «российском реванше» в ПАСЕ Восстановление полномочий делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) стало результатом бездействия нового президента Украины Владимира Зеленского. Об этом …



Москвичи совершили два млн поездок на велосипеде за два месяца За последние два месяца жители Москвы воспользовались велопрокатом около двух млн раз. Об этом во вторник, 25 июня, сообщается на …



У крымских должников начали изымать имущество Судебные приставы по инициативе Налоговой службы Крыма готовятся арестовать имущество налогоплательщиков стоимостью более 340 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФНС …

