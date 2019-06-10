Видео задержания в Крыму членов террористической организации

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю совместно с сотрудниками полиции и Росгвардии в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного ч.1, ч.2 ст. 205.5 УК РФ (Организация и участие в деятельности террористической организации) проведены обыски в городе Алуште, Белогорске и в Симферопольском районе – по местам проживания трёх организаторов и пяти членов ячейки террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

В ходе обысков обнаружены и изъяты экстремистская литература, средства вычислительной техники и связи, электронные носители информации.

Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.