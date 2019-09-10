Видео задержания крымчанина, призывавшего в соцсетях к терроризму

10 сентября 2019     16
Видео задержания крымчанина, призывавшего в соцсетях к терроризму

На сайте Северо-Казказского окружного военного суда появилась информация об оглашении приговора по уголовному делу в отношении Трифонова Ивана Александровича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ.

 

Установлено, что  в период с 13 августа 2017 по 2 апреля 2018 годы на территории Республики Крым подсудимый, используя сеть «Интернет», разместил в общедоступных, созданных и администрируемых им группах текстовые сообщения, направленные на побуждение к участию в джихаде, к участию в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России), к совершению насильственных, в том числе террористических действий, а также признание и одобрение идеологии ИГ (организация запрещена в России).

Также говорится, что до 6 июня 2018 года незаконно хранил самодельное взрывное устройство и боеприпас по месту своего проживания.

В соответствии с приговором суда Трифонов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ  и ему назначено наказание в виде лишения свободы на  на срок 6 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов с использованием сети «Интернет», на срок 3 года со штрафом в размере 10 000 рублей.

 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

 


Вторник, 10 сентября 2019 г. 169

Источник: Портал Информер

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