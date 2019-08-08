Видео нового ударного российского беспилотника «Охотник» (ВИДЕО)

Министерство обороны России опубликовало видеозапись испытательного полета нового тяжелого ударного беспилотника “Охотник”, фотографии которого появились в интернете еще в начале этого года.

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На видеозаписи в соцсетях ведомства запечатлен взлет, полет и приземление летательного аппарата.

В подписи к видеоролику указывается, что первый полет “Охотника” продолжался более 20 минут: за это время летательный аппарат совершил несколько облетов аэродрома на высоте около 600 метров, после чего успешно приземлился.

“Созданный БЛА “Охотник” выполнен по схеме летающее крыло с применением специальных материалов и покрытий, которые делают его практически незаметными для радиолокационных средств обнаружения”, – говорится в сообщении Минобороны.

Как сообщил агентству ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе, до конца года “Охотник” совершит еще несколько полетов, один из которых может пройти в полностью автономном режиме.









Четверг, 8 августа 2019 г. 403

Источник: Портал Информер