Видео обыска у Олега Приходько, задержанного в Крыму за подготовку теракта

ФСБ опубликовала видео задержания члена украинских экстремистских организаций, который планировал совершить взрыв в административном здании в городе Саки. На видео также показан обыск в гараже у задержанного.

На кадрах осмотра гаража – обнаружение правоохранителями нескольких бутылок с зажигательной смесью, спрятанных в старом ведре. В этом же помещении было выявлено готовое к применению самодельное взрывное устройство. <!-- -->

Во время задержания в доме у экстремиста также обнаружили символику запрещенных в РФ украинских экстремистских организаций, книги и брошюры, портрет Степана Бандеры.

Ранее сегодня ЦОС ФСБ сообщил о задержании гражданина России, члена украинских экстремистских организаций, который подозревается в подготовке взрыва в административном здании.

Следственным управлением УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за приготовление к террористическому акту и незаконное изготовление взрывных устройств.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205, части 1 статьи 223.1 УК РФ (попытка совершения террористического акта, незаконное изготовление взрывчатых веществ).

По мнению следствия, Приходько изготовил взрывчатку, чтобы взорвать здание администрации города Саки. Приходько с подозрениями не согласен, хотя и не скрывает своих экстремистских взглядов в отношении воссоединения в 2014 году Крыма с Россией. Ранее неоднократно он вывешивал над своим домовладением украинские флаги.







Четверг, 10 октября 2019 г. 2114

Источник: Портал Информер