Видео с избиением крымской школьницы попало в Интернет

10 октября 2019     16
Видео с избиением крымской школьницы попало в Интернет

В Симферопольском районе две несовершеннолетние девушки подрались, а затем в соцсетях появилось видео, где одна из них избивает другую.

Полиция уже проводит проверку инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым на просьбу прокомментировать происшествие.

Как стало известно от официальных источников в ОМВД России по Симферопольскому району, поступила информация о том, что в ходе конфликта между двумя несовершеннолетними девочками одна из них нанесла другой телесные повреждения.

«Установлено, что участницы конфликта — учащиеся одной из школ Симферопольского района. Также в одной из социальных сетей опубликована видеозапись произошедшего между школьницами конфликта

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в пресс-службе.



Четверг, 10 октября 2019 г. 112

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Москвичам пообещали отключение горячей воды
Москвичам пообещали отключение горячей воды

Московская компания ПАО «МОЭК», обеспечивающая централизованное отопление и горячее водоснабжение города, предупредила управляющую компанию «Юни-дом» об ограничении подачи ресурсов в …


Видео с избиением крымской школьницы попало в Интернет
Видео с избиением крымской школьницы попало в Интернет

В Симферопольском районе две несовершеннолетние девушки подрались, а затем в соцсетях появилось видео, где одна из них избивает другую. Полиция …


Севастопольский суд начал рассмотрение иска по застройке в бухте Омега
Севастопольский суд начал рассмотрение иска по застройке в бухте Омега

Севастопольский горсуд начал рассмотрение административного иска жителей города к властям Севастополя против застройки прибрежной территории в бухте Омега.Иск подали жители …


Более 200 ложных вызовов получили в МЧС Крыма с начала года
Более 200 ложных вызовов получили в МЧС Крыма с начала года

Всего реагирующие подразделения министерства совершили более 3300 выездов. Из них 217 оказались ложными. Об этом рассказал глава МЧС республики Сергей …


На кинофестивале в Севастополе нахимовцы представили фильм о переходе в Кронштадт
На кинофестивале в Севастополе нахимовцы представили фильм о переходе в Кронштадт

В Нахимовском военно-морском училище сегодня открылся кинофестиваль любительских короткометражных фильмов “Кадетский взгляд”. Всеармейский конкурс видеоработ, где участвуют все довузовские образовательные …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты