Видео с избиением крымской школьницы попало в Интернет

В Симферопольском районе две несовершеннолетние девушки подрались, а затем в соцсетях появилось видео, где одна из них избивает другую.

Полиция уже проводит проверку инцидента. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым на просьбу прокомментировать происшествие.

Как стало известно от официальных источников в ОМВД России по Симферопольскому району, поступила информация о том, что в ходе конфликта между двумя несовершеннолетними девочками одна из них нанесла другой телесные повреждения.

«Установлено, что участницы конфликта — учащиеся одной из школ Симферопольского района. Также в одной из социальных сетей опубликована видеозапись произошедшего между школьницами конфликта

В настоящее время по данному факту проводится проверка, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — рассказали в пресс-службе.







Четверг, 10 октября 2019 г. 112

Источник: Портал Информер