Видео ударов «Змея Горыныча» и «Солнцепек» на учениях «Центр-2019»

21 сентября 2019     10
Видео ударов «Змея Горыныча» и «Солнцепек» на учениях «Центр-2019»

Телеканал «Звезда» показал видео ударов самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит» («Змей Горыныч») и тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» на учениях «Центр-2019» в Оренбургской области.

Установка «Змей Горыныч» создана для проделывания проходов в минных полях. Она может расчищать путь для пехоты и техники даже во время боя. УР-77 «Метеорит» делает то, что раньше вручную делали саперы, подвергая свою жизнь смертельной опасности.

«Солнцепек» стреляет 220-миллиметровыми неуправляемыми реактивными снарядами в зажигательном или термобарическом (объемно-детонирующем) оснащении. Дальность огня системы — шесть километров.

Напомним, что в военных учениях «Центр-2019» принимают участие 128 тысяч военных, более 20 тысяч единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и 15 кораблей.

Основные действия развернулись на шести общевойсковых полигонах, расположенных в Оренбургской, Челябинской, Курганской, Астраханской и Кемеровской областях, на территории Республики Дагестан и Алтайского края, а также в акватории Каспийского моря.


Суббота, 21 сентября 2019 г. 293

Источник: Портал Информер

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Видео ударов «Змея Горыныча» и «Солнцепек» на учениях «Центр-2019»

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