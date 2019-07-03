Визитка Путина выставлена на продажу

В Волгограде нашлась визитка Владимира Путина – еще с тех времен, когда будущий президент был председателем комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

Нынешний хозяин важного раритета готов с ним расстаться всего за 50 тысяч рублей.

“Визитка Путина осталась от деда, который в 90-х годах по работе встречался с Владимиром Владимировичем. Сам экспертиз не проводил, но готов на любую”, – уверяет владелец уникального документа по имени Виктор.

Сумму за визитку, по его словам, ему назвали коллекционеры документов. Уже было два звонка от потенциальных покупателей из Москвы, но сделка пока не состоялась.

По словам Виктора, продавать за космические деньги визитку Путина он не собирается, поэтому и выставил вполне приемлемую сумму.