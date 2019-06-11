Вика Цыганова решила стать политиком

Певица Вика Цыганова, прославившаяся в 1990-х годах, намерена баллотироваться в Госдуму.

Она собирается выдвинуть свою кандидатуру в одномандатном избирательном округе №70 в Хабаровском крае.

«Если не будет форс-мажора, то точно Цыганова», — утверждает источник «Газеты.ru» в «Единой России».

Другой собеседник издания, близкий к партийному руководству, отметил, что, помимо Цыгановой, будут рассматриваться еще три кандидата. Но, поскольку ни один из них не участвовал в праймериз, решение будет принято на региональной конференции «ЕР».

Место в Госдуме освободилось после выборов губернатора Хабаровского края, победу на которых одержал депутат от ЛДПР Сергей Фургал.

Цыганова начала сольную карьеру в конце 1980-х годов. За десять лет она выпустила 14 альбомов, наиболее известными из которых стали «Ангел мой», «Романсы» и «Калина красная». На президентских выборах Цыганова была доверенным лицом Владимира Путина.