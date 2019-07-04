Википедия признала Крым российским

4 июля 2019     26
Википедия признала Крым российским

Статьи популярной интернет-энциклопедии «Википедия» на 72 языках мира указали на картах Крым частью России.

Об этом сообщают «Известия», отмечая, что если вбивать в Яндекс и Google запрос «Большая двадцатка», первое, что предлагают поисковики, — ссылка на материал «Википедии» об этом объединении.

«Известия» изучили статьи о G20 на всех предлагаемых 72 языках, включая экзотичные — вроде фарерского или тамильского — и обнаружили, что все 72 национальные «Википедии» приводят одну и ту же карту стран – участниц «большой двадцатки». 

Карты Википедии с обозначением Крыма–>

Территория России на ней окрашена в фиолетовый цвет, аналогичным же цветом указан Крым. При этом Украина показана серым, поскольку не входит в «двадцатку». Следовательно, согласно карте, полуостров признан частью РФ.

Депутат Верховной Рады Украины  Евгений Балицкий полагает, что обозначение Крыма российским в статьях «Википедии», – это результат политики украинских властей.

«Наша власть даже и не думала бороться за Крым. Из-за их бездействия полуостров так отдалился от Украины, что и в Википедии и даже на зарубежных картах его начинают обозначать, как российский. –>

Мы перекрыли воду, электричество, авиасообщение — фактически взяли курс на отторжение Крыма. Чем больше проходит времени, тем сильнее мы утрачиваем связь с полуостровом», – заявил Балицкий.

Источник: Портал Информер

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