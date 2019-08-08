Вина Крыма могут занять не менее 30% в «Винном гиде России–2019»

Вина Крыма могут занять не менее 30% в «Винном гиде России – 2019». По словам руководителя экспертной группы «Винного гида России» Роскачества Артура Саркисяна, в прошлом году крымские вина заняли несколько лидирующих позиций в рейтинге вин, передает пресс-служба организации.

«Не менее 30% в «Винном гиде России–2019» могут занять крымские торговые марки. В прошлом году вина Крыма заняли лидирующие позиции в рейтинге вин: первые места в категориях красных «тихих» вин и ликерных вин.

Ожидаем лидерство крымских предприятий по категории ликерных вин в целом: на долю двух виноделен – «Массандры» и «Солнечной долины» – в 2018 году пришлось более 90% вин с оценками выше 78 баллов в этой категории. В белых и розовых винах крымские торговые марки вошли в тройку лучших вин Гида», – рассказал Саркисян.

По словам замминистра сельского хозяйства Крыма Сергея Петелина, Крым каждый год показывает рост площади закладки молодых виноградников.

«Если в 2014 году было заложено 250 га, то уже в 2019 году республика взяла на себя обязательство заложить 880 га виноградников. Всего за 5 лет заложено более 2 500 га молодых виноградников», – рассказал он.

Причиной такого роста Петелин назвал господдержку, в рамках которой минсельхоз предоставляет субсидии из федерального и республиканского бюджетов.

За 5 лет виноградарские предприятия Крыма получили субсидий в сумме 1,2 млрд руб. Сумма ежегодной поддержки в 2019 году выросла почти в 8 раз по сравнению с 2014 годом.





Четверг, 8 августа 2019 г. 76

Источник: Портал Информер