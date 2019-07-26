Виноградари и виноделы Севастополя реализуют свои инвестпроекты

Руководитель департамента сельского хозяйства Севастополя Дмитрий Чумаков посетил в рамках рабочей поездки плато Каратау, где расположены севастопольские сельхозпредприятия, занятые в сфере виноградарства и виноделия.

В рамках государственной программы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов города Севастополя» аграриям субсидируется до 80% затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями, а также до 50% по возмещению части затрат на модернизацию и обновление сельхозтехники.

Благодаря такой поддержке в течение весеннего цикла 2019 года уже заложено 296,3 га виноградников. Крестьянско-фермерское хозяйство «Виноградарь» – одно из хозяйств, воспользовавшихся такой государственной поддержкой.

Весной 2019 года здесь были заложены 20,95 га новых виноградников.

Хозяйству доведены средства компенсации по понесенным затратам на закладку виноградников в 2019 году в сумме 9, 66 млн рублей, а также возмещена часть затрат на модернизацию и обновление сельхозтехники на сумму 4 млн рублей.

Кроме того, «Виноградарь» – один из 22-х участников приоритетного проекта «Терруар – Севастополь», направленного на развитие агротуризма в регионе и популяризацию продукции севастопольских виноделов. Накануне в рабочую группу по реализации приоритетного проекта «Терруар – Севастополь» обратились еще два крестьянских фермерских хозяйства – КФХ «Лебедев» и КФХ «Братья Мельниковы» – с просьбой включить их в число участников приоритетного проекта.

К(Ф)Х «Лебедев» сейчас готовит 11 га земли под закладку в 2020 году новых виноградников. Готов проект новой винодельни, которая также вскоре появится на участке фермера.

«Объехав угодья наших виноградарей, многие их которых только начинают свой путь в агробизнесе, убеждаешься, что интерес к Севастополю со стороны инвесторов растет. Фермеры, предприниматели готовы вкладывать серьезные средства в покупку земли, посадочного материала, техники, потому что верят в успех виноградарского и винодельческого бизнеса в нашем регионе.

Правительство Севастополя оказывает им поддержку, так как виноградарство и виноделие занимает важную часть не только в экономике города, но и создает неповторимый колорит региона, делая его еще более привлекательным для туристов», – отметил Дмитрий Чумаков.





Пятница, 26 июля 2019 г. 150

Источник: Портал Информер