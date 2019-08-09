Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

9 августа 2019     6
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 августа сообщил журналистам вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«По итогам первого полугодия мы ввели в эксплуатацию порядка 200 тыс кв. метров жилья. На сегодняшний день мы немного отстаем от показателей 2017 года, но это нормальная ситуация. Как правило, строительный сезон начинается со второго полугодия. Я думаю, что 700-850 тыс кв. м будут введены в эксплуатацию», – сказал Кабанов.

По его мнению, жилищное строительство является локомотивом строительной отрасли Крыма. Качество работ, которые выполняются на полуострове, ничем не отличается от «материкового».

Кабанов также напомнил, что сейчас вводятся в эксплуатацию объекты в социальной инфраструктуре – детские сады, новые школы, а также линейные объекты.

Темпы строительства, резюмировал вице-премьер, достаточно высокие, и такими показателями, которые дает Крым, «не могут похвастаться многие субъекты».


Пятница, 9 августа 2019 г. 237

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова
Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 …


В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион
В России ищут дворецкого, которому готовы платить миллион

На HeadHunter девелоперская компания Capital Group разместила вакансию дворецкого, которому готовы платить до одного миллиона рублей до вычета НДФЛ. Кандидат должен быть выпускником …


Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой
Белогорск и Приветное власти Крыма хотят связать новой трассой

Сегодня на встрече главы Республики Крым с вице-премьером российского правительства была поднята тема строительства и реконструкции дорог. Так на полуострове …


Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже
Сотрудники скорой помощи спасали условно пострадавших на диком пляже

С дикого пляжа в посёлке Береговое крымские спасатели эвакуировали мужчину. Харьковчанин упал по неосторожности и получил перелом шейки бедра. В …


Медведь поджег полицейскую машину
Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты