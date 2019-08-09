Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов рассказал о достижениях строительной сферы полуострова

Около 200 тыс кв. м жилья было введено в эксплуатацию на территории Республики Крым в первом полугодии 2019 года. Об этом 9 августа сообщил журналистам вице-премьер республики Евгений Кабанов.

«По итогам первого полугодия мы ввели в эксплуатацию порядка 200 тыс кв. метров жилья. На сегодняшний день мы немного отстаем от показателей 2017 года, но это нормальная ситуация. Как правило, строительный сезон начинается со второго полугодия. Я думаю, что 700-850 тыс кв. м будут введены в эксплуатацию», – сказал Кабанов.

По его мнению, жилищное строительство является локомотивом строительной отрасли Крыма. Качество работ, которые выполняются на полуострове, ничем не отличается от «материкового».

Кабанов также напомнил, что сейчас вводятся в эксплуатацию объекты в социальной инфраструктуре – детские сады, новые школы, а также линейные объекты.

Темпы строительства, резюмировал вице-премьер, достаточно высокие, и такими показателями, которые дает Крым, «не могут похвастаться многие субъекты».





Пятница, 9 августа 2019 г. 237

Источник: Портал Информер