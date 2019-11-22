Вице-премьер Крыма: «За 2019 год в эксплуатацию должны быть введены 40 объектов ФЦП, из которых 20 - социальной направленности»

Вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал о том, что планы по реализации Федеральной целевой программы на 2019 год будут выполнены почти на 100%.

«Программа у нас реализуется по плану. На 15 ноября выполнено 80% годового плана. Подтянулись дорожники, на финишной прямой порядка шести детских садов, поэтому ситуация улучшается. Глава республики поставил задачу выполнить программу за текущий год на 96%, и мы эту задачу выполним. Средства за невыполненные 4% будут возвращены в бюджет. Самая большая сложность была в том, что мы сделали реорганизацию управления по ФЦП, ликвидировали службу Капстроительства, передали функции в Минстрой. Кроме того, нам поздно доводили деньги, поэтому было отставание», – отметил Евгений Кабанов.

По его словам, за 2019 год в эксплуатацию должны быть введены 40 объектов ФЦП, из которых 20 – социальной направленности.

В октябре Евгений Кабанов говорил, что показатель кассового исполнения средств по федеральной целевой программе развития полуострова составил почтив Республике Крым за 9 месяцев текущего года. «По линии министерства экономического развития России на мероприятия ФЦП в этом году выделена субсидия в размере 69,7 млрд рублей. Кассовое исполнение на 1 октября этого года составило 45,17 млрд рублей или 64,79%», – сказал Евгений Кабанов.

По данным Минэкономразвития, субсидия Севастополю в этом году запланирована на уровне 14,4 млрд рублей. На данный момент кассовое исполнение составляет 4,5 млрд рублей (31,39%).

Всего на этот год запланировано 73,5 млрд рублей расходов по программе. Как пояснил глава Крыма Сергей Аксёнов, значительная часть кассового расхода запланирована на конец года, поскольку зачастую подрядчики строительства объектов по программе работают без авансов.

Напомним, что ранее Евгений Кабанов говорил, что уровень освоения средств по федеральной целевой программе развития Крыма за два года вырос в республике более чем в два раза, а фактическая сумма освоенных средств – в три раза.

Справка:

Федеральная целевая программа развития Крыма и Севастополя принята правительством России в 2014 году и изначально была рассчитана до 2020 года. Позже программу продлили до 2022 года. В середине июля правительство Российской Федерации добавило в федеральную целевую программу развития Крыма и Севастополя 88 новых объектов и мероприятий на сумму 56,6 млрд рублей. Общий размер финансирования ФЦП развития Крыма и Севастополя после корректировки составил 959,2 млрд рублей.







Пятница, 22 ноября 2019 г. 20

Источник: Портал Информер