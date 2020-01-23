Вице-премьер Марат Хуснулин будет курировать реализацию ФЦП в Крыму и Севастополе

Как стало известно редакции «ИНФОРМЕРа» от источника в правительстве Севастополя, в обязанности нового вице-премьера правительства России Марата Хуснулина войдет кураторство по реализации объектов ФЦП в Республике Крым и Севастополе.

Напомним нашим читателям, что ранее данная информация появилась в телеграмм-каналах со ссылкой на источники в правительстве России.

Наш источник предполагает, что генеральный директор АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года» Андрей Никитченко может лишиться своей должности.

«К АНО и раньше было много претензий. О ее деятельности ничего не известно, хотя сам Никитченко регулярно успешно отчитывается о проделанной работе. Скорее всего, Хуснулин решил поставить на место Никитченко своего человека, которому он доверяет», — отметил наш источник.

Справка:

Марат Шакирзянович Хуснулин

Родился в 1966 году в Казани.

В 1990 году окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности “экономист”, в 2000 году – Открытый университет Великобритании по специальности “профессиональный менеджмент”.

В 1983-1984 годах работал лаборантом обслуживания опытных установок Казанского финансово-экономического института.

В 1984-1986 годах проходил службу в Советской Армии.

В 1986-1987 годах был лаборантом ТСО Казанского финансово-экономического института.

В 1987-1995 годах работал главным бухгалтером, председателем строительного кооператива “Темп” г.Казань.

В 1995-1997 годах занимал пост генерального директора ООО “Интерпластсервис”.

В 1997-2000 годах был генеральным директором ООО Строительная торгово-промышленная фирма “Ак Барс” г.Казань.

В 2000-2001 годах – заместитель генерального директора – директор по материально-техническим ресурсам, инвестициям и строительству ГУП ПЭО “Татэнерго”.

С 11 мая 2001 года – министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан.

18 ноября 2010 года постановлением правительства Москвы назначен руководителем Департамента городского строительства города Москвы.

2 декабря 2010 года стал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.

января 2020 года назначен вице-премьером правительства Российской Федерации.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года» создана в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 января 2016 года №19-р с целью координации деятельности органов государственной власти Республики Крым и г. Севастополя при реализации мероприятий Программы.

Андрей Николаевич Никитченко

Родился в Севастополе в 1970 году. Выпускник МГИМО МИД РФ (1993), кандидат политических наук, магистр Лондонской школы экономики. В 1998 – 2002 годах работал в банке Commerzbank Securities в Лондоне. В 2003 – 2014 годах возглавлял НПФ «Стальфонд». В 2015 году был советником губернатора города Севастополя по экономике. В марте 2016 года назначен генеральным директором АНО «Дирекция по управлению федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2022 года».







Четверг, 23 января 2020 г. 75

Источник: Портал Информер