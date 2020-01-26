Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реализовывать программу реновации нужно на территории всей России

26 января 2020     18
Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что реализовывать программу реновации нужно на территории всей России

Марат Хуснуллин вошел в новый состав правительства России 21 января. Ранее он занимал должность вице-мэра Москвы. В столице он курировал реализацию программы реновации.

“Проект реновации необходимо развивать на территории всей страны. Это сложный проект, надо все взвесить и оценить, но пока мы можем начать отрабатывать его на крупных городах”, – предложил Хуснуллин.

По его мнению, программу нужно реализовать, потому что «жилье стареет». Всероссийская реновация потребует «огромных денег» и изменит «весь уклад жизни».

Напомним, программа реновации предполагает снос старых домов и предоставление владельцам квартир равнозначного жилья в их районе или денежную компенсацию. В Москве она была утверждена в 2017 году. В списке под снос значатся 5173 дома площадью 16,3 млн кв. м — примерно 350 тыс. квартир, в которых проживает до 1 млн человек. Программа в столице действует для малоэтажного жилого фонда, построенного в 1957–1968 годах.



Воскресенье, 26 января 2020 г. 1969

Источник: Портал Информер

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