Вице-премьер Марат Хуснуллин определил для себя первоочередные проблемы Крыма

Вице-премьер Марат Хуснуллин, который в новом составе правительства России курирует Крым, определил для себя первоочередные проблемы региона. Об этом он сообщил в интервью РБК.

«По Крыму мне проблемы понятны, потому что Москва занимается Крымом не первый год. Я туда несколько раз выезжал, достаточно хорошо представляю, что там происходит. Считаю, что все возможности для развития Крыма есть: финансовые ресурсы выделены, административные – выделены.

Надо просто организовать работу, сделать ее более скоординированной; снять те препоны, которые сегодня мешают, а они есть, эти административные барьеры. У меня есть конкретные предложения, что нужно сделать, чтобы программу развития Крыма все-таки подтолкнуть, сделать ее более быстрой, более динамичной», – заявил он.

Напомним, что глава Крыма Сергей Аксёнов анонсировал визит Хуснуллина на полуостров, который должен состояться на этой неделе.Марат Хуснуллин был назначен вице-премьером российского правительства 21 января. До этого он работал заместителем мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства.







Вторник, 11 февраля 2020 г. 257

Источник: Портал Информер