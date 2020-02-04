Вице-премьер Марат Хуснуллин уверен в том, что именно строительная отрасль станет драйвером российской экономики

В Крыму, а особенно в Севастополе, сохраняется тяжелое положение со строительством объектов ФЦП.

Основная проблема, которая мешает быстрому и качественному строительству, заключается в подборе подрядчиков. Это жестко регулируется 44ФЗ. Об этом в интервью «Российской газете» заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Ругают, конечно, как и везде, за все строителей. На самом деле в цепочке виновников они лишь замыкающее звено. Начинается эта цепочка с некачественно составленного некомпетентным чиновником технического задания, скажем, на дорогу, которая является сложнейшим объектом с инженерными сетями, коммуникациями.

Затем, в соответствии с 44-м законом, выбирается проектировщик, который в жизни ничего не проектировал, но зато дал самую дешевую цену на свой проект. В результате выдал отвратительную документацию… Поэтому ключевая задача, которую я перед собой ставлю, – менять подход к системе госзаказа», — сказал Хуснуллин.

Он также отметил, что необходимо вернуться к ранее остановленным стройкам по программам ФЦП в Севастополе.«Почему в Москве мы построили парк «Зарядье» мирового уровня, реконструировали «Лужники» на мировом уровне? У нас были компетентные специалисты. Будут они и в Крыму. Вот подправим ценообразование, сделаем по всем правилам конкурсные процедуры. Деньги на это есть», — заявил Марат Хуснуллин.

Он также выступил за то, чтобы предоставить муниципалитетам больше самостоятельности в реализации проектов в сфере строительства. «Моя позиция такова: не надо из федерального центра стремиться управлять регионами во всем. Президент на днях совершенно справедливо сказал, что следует усиливать роль муниципалитетов, которые и выдают разрешения на строительство. А вот чтобы каждый из них не придумывал, как это делать, как должен осуществляться надзор, мы должны дать методологию», — сказал Хуснуллин.

Вице-премьер также обратил внимание на то, что, по его мнению, именно строительная отрасль станет драйвером российской экономики, в том числе, и региональной.

«У стройки очень большой аккумулятивный эффект. Если она работает, начинают работать все – строители, поставщики, сфера услуг. Взять ту же Москву. В ее почти трех триллионном бюджете 17% доходов получено от строительства. В России этот показатель скромнее – 6%, наша задача – улучшить его.

Почему это важно? Строительная отрасль обеспечивает рабочими местами 5,5 миллиона человек, а каждое рабочее место формирует еще до 5-6 мест в смежных сферах – ЖКХ, торговле и т.д. Так что успешное динамичное развитие строительного комплекса во многом является залогом благополучия страны в целом», — заключил Хуснуллин.







Вторник, 4 февраля 2020 г. 7047

Источник: Портал Информер