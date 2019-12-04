Вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила динамику роста турпотока в Крым

4 декабря 2019     20
Вице-премьер Ольга Голодец высоко оценила динамику роста турпотока в Крым

Вице-премьер правительства России Ольга Голодец назвала «замечательной» динамику роста туристического потока в Крым. Об этом она сказала на заседании координационного совета по туризму.

«По данным девяти месяцев текущего года, количество туристов в России увеличилось на 11,7%, цифра по туризму достигла 54,7 млн. Лидеры по объему турпотока – Москва, Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург. Замечательную динамику показывает Крым, который вошел в число лидеров по объему и темпам роста турпотока, за 2019 год объем туристов превысил 7 млн человек», – отметила Голодец.

По данным на конец ноября, туристический поток в Крым впервые после развала СССР превысил 7 млн человек: за 11 месяцев 2019 года на полуострове отдохнуло 7,2 млн туристов из 159 стран мира.

Этот показатель превысил прошлогодний на 10%.

По данным ВЦИОМ, россияне, которые этим летом выбрали для проведения отпуска Крым, оказались самыми удовлетворенными отдыхом.



Среда, 4 декабря 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

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