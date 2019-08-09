Вице-премьер Ольга Голодец провела рабочее совещание в правительстве Севастополя

9 августа 2019     12
Вице-премьер Ольга Голодец провела рабочее совещание в правительстве Севастополя

9 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец провела рабочее совещание в правительстве Севастополя по реализации государственных программ в сферах культуры, спорта и туризма, а также национальных проектов «Культура» и «Спорт – норма жизни».

«Мы обсудим сегодня те предложения, которые готовятся по данным направлениям в новую программу развития Крыма и Севастополя», – сказала Голодец.

Врио губернатора Михаил Развожаев отметил, что в регионе идёт серьёзное развитие социальной инфраструктуры, в том числе спортивных и культурных объектов.

«На большое количество объектов (запланировано выделение) финансирования по национальным проектам, по федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя. К сожалении, в связи с интенсивностью инвестиций у нас есть проблемы, связанные со сбоем в строительстве», – отметил Развожаев.

Врио губернатора также заявил, что в рамках совещания власти города озвучат конкретные предложения и просьбы, адресованные в связи с этим правительству РФ.

 


Пятница, 9 августа 2019 г. 181

Источник: Портал Информер

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