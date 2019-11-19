Вице-спикер Заксобрания Севастополя рассказал анекдот о бочке с дерьмом и врио губернатора в белом

19 ноября депутаты Заксобрания отказались рассматривать законопроект о своих зарплатах на сегодняшнем пленарном заседании. Этот вопрос был внесён в повестку дня, однако руководители всех пяти парламентских фракций высказались за его исключение.

«Вопрос №4, который касается оплаты отдельных должностей депутатов Заксобрания – исключить из повестки дня. Заявляем, что депутаты нашей фракции КПРФ отзывают наши подписи под данным законопроектом», – сказал руководитель фракции Роман Кияшко.

Законопроект предполагал увеличение количества оплачиваемых депутатов Заксобрания на 7 человек: зарплату бы по-прежнему получал спикер, денег лишались руководители двух фракций, зато они появились бы у трёх вице-спикеров и шести руководителей парламентских комитетов и комиссий.

Департамент финансов правительства Севастополя посчитал, насколько принятие закона увеличит расходы бюджета.

«На 2020 год – 30,9 млн рублей, на 2021 год – 32,3 млн рублей, на 20 22 год – 33,6 млн рублей», – указано в заключении органа исполнительной власти.

Там также подчёркнуто, что регион является дотационным и такое увеличение расходов требует согласования с министерством финансов РФ.

Вице-спикер Законодательного собрания Василий Пархоменко прокомментировал решение депутатов о снятии с рассмотрения сегодня на пленарном заседании вопроса об увеличении количества депутатов, которые бы работали на оплачиваемых должностях. По его мнению, и.о. губернатора Михаил Развожаев подставил депутатов.

«Вспоминаю анекдот. Помните, как в цирк пришёл терпящий катастрофу один из работников и говорит: «Я предлагаю номер: выедет бочка с дерьмом и всех зрителей обрызгает». (Ему говорят): «В чём же кульминация этого номера?». Он говорит: «Затем выхожу я в ослепительно белом костюме». Вот так и губернатор Развожаев вышел в ослепительно белом костюме. Хотя, я думаю, он был одним из инициаторов принятия этого закона. То есть, по сути дела, нас подставили», – заявил вице-спикер.

Василий Пархоменко отметил, что в исполнительной власти города гораздо больше чиновников, которые получают зарплату из бюджета, чем в законодательной. В связи с этим парламентарий предложил отдать деньги, которые могли быть потрачены на зарплаты депутатов, в правительство Севастополя.

«Я почти уговорил своих коллег – заместителей (спикера), обращаюсь и к председателю (Заксобрания), и к членам фракций отказаться от всякой заработных плат и всем, 100% депутатов, работать на безвозмездной основе – показать исполнительной власти, как можно безвозмездно послужить родному городу.

А Развожаеву: пусть он на эти деньги наберёт ещё несколько десятков чиновников. Благо, кадровый мусор с необъятных территорий России к нам продолжает залетать», – сказал он

Напомним, что законопроект был зарегистрирован в парламенте 7 ноября, в числе его авторов указано 19 депутатов. В настоящее время в севастопольском Заксобрании 23 депутата.

15 ноября и.о. губернатора Михаил Развожаев сообщил журналистам, что президиум регионального отделения партии «Единая Россия» решил, что такой закон поддержан не будет, руководители парламентских комитетов и комиссий будут работать на неоплачиваемой основе, однако зарплата появится у вице-спикеров.

Источник: Портал Информер