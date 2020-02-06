Вице-премьер Крыма открыл сельхоз выставку и новую линию в «Массандре»

В поселке Массандра Большой Ялты прошло сразу два больших мероприятия – в гостинице «Ялта» открылась аграрная выставка, а на самом большом винзаводе полуострова «Массандра» открыли новую роботизированную систему упаковки вин.

В Ялте вице-премьер министр РК – министр сельского хозяйства Андрей Рюмшин открыл VIII Специализированную аграрную выставку «АгроЭкспоКрым 2020», а после нее он отправился в Верхнюю Массандру – здесь вместе с гендиректором «Массандры» Яниной Павленко они приняли участие в торжественном запуске нового оборудования в цехе розлива – здесь установили роботизированный комплекс для автоматизированной укладки, упаковки и транспортировки готовой продукции.

Гости выставкиАграрная выставка

Аграрная выставка – одно из крупнейших деловых мероприятий. Она открылась уже в седьмой раз и ориентирована на специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса.

На открытии выставки

Большое количество предприятий сельскохозяйственной отрасли представили свою продукцию для успешного выращивания, сбора и переработки сельскохозяйственной продукции. Все это дает возможность со всех сторон ознакомиться с тенденциями развития отрасли. На протяжении трех дней на площади в 3500 кв.м. будут продемонстрированы самые последние тенденции в сфере агробизнеса, здесь обсудят самые живейшие проблемы Крыма, а особенно «водоснабжение Республики и переориентация деятельности предприятий на выращивание культур, не требующих повышенного орошения» при участии специалистов Министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов и Госкомитета по водному хозяйству.

Трактора у входа в гостиницу

Кроме того, здесь были организованы тематические семинары, круглые столы, конференции, у входа в гостиницу установили новейшую сельскохозяйственную технику.

Дегустация вин

Гости континентальной России могли ознакомится с продукцией сельского хозяйства полуострова, но особенно им понравились вина, производимые в Крыму. Их представили: новый комбинат «Калос Лимен» из поселка Черноморского и продукция старейшего и крупнейшего винодельческого предприятия полуострова, «Массандра».

Новая линия в «Массандре»

А для того, чтобы как можно более исключить человеческий фактор при розливе «волшебного напитка», на самом крупнейшем винодельческом предприятии полуострова появились роботы! Так можно назвать новое оборудование цеха розлива – тут установили целый роботизированный комплекс, который делает автоматизированную укладку, упаковку и транспортировку готовой продукции.

Новую систему торжественно открыли заместитель Предсовмина, министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин и Генеральный директор «Массандры» Янина Павленко.

Торжественное открытие цеха

В своем выступлении министр отметил высокие производственные показатели «Массандры» в 2019 году и поблагодарил коллектив завода за отличную работу, кроме того, он отметил важность технического переоборудования предприятия.

— «Массандра» очень твердо следует курсу модернизации производства. В 2019 году обновление материально-технической базы предприятия составило 225 млн. рублей. Обновляется парк сельхозтехники, емкостное хозяйство, сегодня мы присутствуем при запуске роботизированного комплекса. Это предприятие – гордость Крыма, России и я благодарю весь коллектив, который, сохраняя высочайшее качество продукции, работает и на увеличение объемов производства. По итогам прошлого года «Массандра» вышла на рекордные 20 миллионов бутылок вина и очень нуждается в такой современной технике», — отметил вице-премьер Крыма.

Опасность роботов состоит в том, что они отбирают работу у людей, но труженикам «Массандры» этого не надо бояться, освободившиеся 30 сотрудников шумного цеха розлива теперь будут работать в тихом отделе очень востребованной как в Крыму, так и для гостей сувенирной продукции.

Гендиректор «Массандры» Янина Павленко

— Это оборудование произведено в Перми отечественной компанией «Меридиан», которое использует комплектующие ведущих мировых производителей, в данном случае японских, — рассказала гендиректор «Массандры» Янина Павленко, — на сегодня в цехе розлива установлено два роботизированных комплекса, максимальная производительность каждого — до 9 тысяч бутылок в час. Таким оборудованием могут похвастаться единицы предприятий в России».

В первую очередь роботам дали обработать и упаковать известные вина «Саперави», «Портвейн красный Алушта» и «Мускатель Массандра черный». Теперь все эти марки имеют свое защищенное географическое указание «Крым» и произведены из собственного винограда предприятия.

В «Массандре» на винном фестивале

В «Массандре» в 2020 также планируют монтаж закупленного технологического оборудования для хранения и обработки виноматериала холодом, будут обновлены цеха переработки винограда, линии розлива и места хранения виноматериалов.

Справка. Виноградники предприятия занимают площадь порядка 4 тысяч гектаров, на на 180 км. от Фороса до Судака. В «Массандру» входят головной завод и 8 филиалов, в ассортименте предприятия около сотни наименований различных вин, завоевавших сотни медалей, 10 кубков «Гран-при» и 6 кубков «Супер Гран-при».

Фото автора и пресс-службы «Массандры»

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Олег Широков

Источник: Крымские новости